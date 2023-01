Ukrajnai háború

Andrzej Duda: Lengyelország Leopard harckocsikat ad át Ukrajnának

Lengyelország úgy döntött, hogy nemzetközi koalíció keretében Leopard harckocsikat ad át Ukrajnának - jelentette be szerdán a nyugat-ukrajnai Lembergben (Lviv) megtartott lengyel-litván-ukrán államfői csúcstalálkozón Andrzej Duda lengyel elnök.



A lengyel államfői hivatal honlapján közvetített, Volodimir Zelenszkij ukrán és Gitanas Nauseda litván elnökkel közös sajtóértekezleten Duda egy zászlóaljnyi Leopard harckocsit említett. A lengyel hadsereg esetében egy harckocsi-zászlóalj 14 darab harci járművel van felszerelve.



A lengyel elnök közölte: Lengyelország nemzetközi koalíció keretében akarja átadni a hadi felszerelést. E keretben Lengyelország döntést hozott az első harckocsi-csoport szállításáról, amely felszerelés "remélhetőleg a más államok által felajánlott Leopard- és egyéb harckocsi-zászlóaljakkal együtt hamarosan megerősíti Ukrajna védelmét" - jelentette ki Duda.



Jakub Kumoch, a lengyel elnöki hivatal külügyi irodájának főnöke hétfőn jelezte a német gyártmányú Leopard-2 típusú harckocsik átadását, de aláhúzta: Lengyelország az ezzel a harci felszereléssel rendelkező nyugati országok széles koalíciójában tenné ezt.



Duda a fellépésében felidézte: Ukrajna orosz megtámadása után Lengyelország már T-72 szovjet típusú harckocsikat, lőszert, Krab önjáró lövegeket és Grot rohamlövegeket is szállított Ukrajnának.



Az ukrajnai háború leállítását az elnök a szabad világ előtt álló egyik legnagyobb kihívásnak nevezte, és Ukrajna támogatására szólította fel a világ országait. Úgy látta: Ukrajna megérdemli az európai uniós csatlakozást és a NATO támogatását.



Zelenszkij a nyilatkozatában megköszönte Lengyelország és Litvánia támogatását. Elmondta: Ukrajna közös döntést vár azoktól az országoktól, amelyek fontolgatják a harckocsik átadását. Úgy érvelt: önmagában egyetlen ország sem tudna elegendő tankot biztosítani Kijevnek a háború megnyeréséhez.



Nauseda a felszólalásában bejelentette: országa egyebek mellett lőszert adományoz Ukrajnának. Hangsúlyozta, hogy Kijevnek szélesebb körű támogatást kell nyújtani.



A három elnök Lembergben közös nyilatkozatot írt alá, melyben megerősítették Ukrajna jogát szuverenitása és területi egysége megvédésére. Együttműködési készségüket fejezték ki Ukrajna háború utáni újjáépítésében.



A csúcstalálkozót az ún. Lublini Háromszög formátumában tartották meg, amelyet 2020-ban hoztak létre, eredetileg abból a célból, hogy a három ország együttműködjön a Keleti Partnerségi program fejlesztésében, a koronavírus-járvány leküzdésében, valamint Ukrajna európai és euroatlanti törekvéseinek támogatásában. Később az agenda biztonsági, energiabiztonsági, kulturális témákkal is bővült.