Plágiumnak minősítette a román belügyminiszter doktori dolgozatát az etikai bizottság

2023.01.11

A Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) etikai bizottsága szerint a plágium vétségét követte el Lucian Bode román belügyminiszter a 2018-ban megvédett doktori dolgozatában. A tárcavezető viszont azt állítja, hogy betartotta az összes akadémiai szabályt, és szerinte a testület megállapítása szubjektív, az eljárása pedig törvénytelen.



Bode doktori dolgozatát már tavaly novemberben megvizsgálta a BBTE etikai bizottsága, amely akkor megállapította, hogy az idézőjelek nélkül átvett idézetek a dolgozat 2,95 százalékát teszik ki. Ezt követően Emilia Sercan tényfeltáró újságíró a PressOne hírportálon közzétett elemzésében megállapította, hogy a dolgozat mintegy 18,5 százaléka minősül plágiumnak, emellett hat olyan illusztrációt tartalmaz, amelynél nincs feltüntetve a forrás, és 30 olyan idézet van benne, amely esetében a szerző nem tartotta be a tudományos idézési szabályokat.



Ekkor az etikai bizottság hivatalból újabb vizsgálatot indított, amelynek következtetéseit most tették közzé. Megállapították, hogy a plágium gyanúja az említett pontok többségében beigazolódik, és az etikai kihágások elég jelentősek ahhoz, hogy megállapítsák: a doktori dolgozat plágiumnak számít. Arra kérték a belügyminisztert, hogy javítsa ki a hibákat, és vonja vissza a 2021-ben kiadott dolgozatot.



A testület az Egyetemi Címeket és Okleveleket Tanúsító Országos Tanácshoz fordult, hogy járjon el az ügyben. Az egyetem nem tudja szankcionálni a belügyminisztert, mert a jelenlegi törvényes előírások szerint az egyetemek közvetlenül csak az akadémiai élethez tartozó személyekkel, egyetemi tanárokkal és hallgatókkal szemben járhatnak el.



Bode közölte, hogy az év elején pert indított a kolozsvári egyetem újabb eljárása ellen, mert szerinte az nem tartotta tiszteletben a jogszabályokat. Úgy vélte, hogy az etikai bizottság most olyan szabályokat kért számon rajta, amelyek nem léteztek 2018-ban, amikor megvédte a dolgozatát. Úgy vélte, hogy tiszteletben tartotta az akkor létező idézési szabályokat. Rámutatott: "Ez veszélyes precedens nemcsak az akadémiai életre, hanem a román jogállamiságra nézve is", hiszen visszamenőleges hatállyal akarnak alkalmazni olyan szabályokat, amelyek akkor nem léteztek.



A belügyminiszter szerint az egyetemi etikai bizottság a törvény szerint csak az akadémiai élet tagjaival szemben járhat el, de ő már nem minősül annak.



Romániában számos vezető politikussal szemben felmerült már a plágium gyanúja. Legutóbb Emilia Sercan újságíró Nicolae Ciuca miniszterelnök esetében is megfogalmazta ugyanezt a vádat a doktori dolgozatának elemzése alapján, de a hatóságok nem jártak el az ügyben.