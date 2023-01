Tragikus baleset

Lavina temetett maga alá egy kutyáit kereső férfit Észak-Olaszországban

Lavina áldozata lett egy 60 éves férfi az észak-olasz hegyekben - számolt be róla a helyi sajtó.



A romániai származású Michele Buga szombaton a svájci határ közelében lévő Sondrio megyei Valle Splugán túrázott két huskyjával, amikor mintegy 3000 méteres magasságban hirtelen rosszra fordult az idő és a hóviharban eltévedt - írta az Il Giorno online kiadása.



Segítséget hívott, és míg a mentők keresték, sikerült lejutnia a völgyben lévő faluba, ám a kutyáit elveszítette. Bár a hegyi mentők megtalálták őket, a két husky nem volt hajlandó követni az idegeneket, ezért a hegyen maradtak.



Vasárnap a hatóságok felhívást adtak ki, hogy a környék hegyeit csak azután látogassák a turisták, hogy tájékozódtak az időjárásról, vigyenek magukkal feltöltött telefont, és olyan ruházatot viseljenek, amely veszélyhelyzetben is megfelel.



Buga vasárnap elindult megkeresni a két kutyáját, de lavina temette be, és már csak a holttestét találták meg a mentők. A férfi egy leccói iskolában tanított matematikát és testnevelést.



Kutyái, Timun és Garry életben maradtak, a közeli Madesimo vámőrlaktanyájába vitték őket.