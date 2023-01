Németország

Rohamrendőrök ürítenek ki egy lebontásra ítélt falut Németországban

Csaknem ezer rohamrendőr bevetésével kezdtek meg szerda reggel Németországban kiüríteni egy bánya bővítése miatt lebontásra váró települést, amelyet klímaaktivisták szálltak meg. 2023.01.11 10:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Észak-Rajna-Vesztfália tartománybeli Lützerath utolsó bejelentett lakója már 2022 októberében elköltözött, miután megvásárolta ingatlanát a környékbeli lignitbánya bővítésére készülő RWE energetikai óriáscég, a község elhagyott épületeiben 2020 nyara óta táborozó klímavédelmi aktivisták viszont nem hajlandók önként távozni.



Az RWE közölte, hogy szerdán elkezdik a település lebontását. Első lépésként egy másfél kilométer hosszú építési kerítést állítanak fel a terület biztosítására. A "falufoglalókat" békés távozásra szólították fel.



Mint írták, teljességgel elfogadhatatlan lenne, ha bárki is erőszakot alkalmazna a cég dolgozói vagy a munkálatokat biztosító rendőrök ellen.



Az energetikai cég eljárásának jogosságát több bírósági döntés is megerősíti, de a szénalapú energiatermelést elutasító aktivisták ragaszkodnak a bányabővítési tervek elvetéséhez. A több száz aktivista eltorlaszolta az utakat, és számos háromlábú állványt is felépítettek 4-5 méter hosszú gerendákból. Ezekre a szerkezetekre egy-egy aktivista rögzítette magát.



A kiürítést irányító aacheni rendőrkapitányság közölte, hogy a lezárt területet jogi következmények nélkül önként el lehet elhagyni, de mindenkit feljelentenek, akit kényszerintézkedéssel kell eltávolítani. Kiemelték, hogy "lassan, megfontoltan és professzionálisan" járnak el.



A Westdeutscher Rundfunk (WDR) regionális közszolgálati médiatársaság helyszíni beszámolója szerint az aktivisták egy része nyugodtan, békésen távozott a területről rendőrök kíséretében, de a művelet nem erőszakmentes. Délelőttig számos esetben támadták meg a rendőröket kövekkel, tűzijátékokkal és Molotov-koktélokkal - jelentette a WDR.