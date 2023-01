Ukrajnai háború

Putyinbarát ukrán politikusokat fosztott meg az állampolgárságuktól Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megfosztott ukrán állampolgárságától négy, feltehetően jelenleg Oroszországban tartózkodó, és a gyanú szerint orosz állampolgárságot is felvett ukrán parlamenti képviselőt.



"Ha a nép egyes képviselői úgy döntenek, hogy nem az ukrán embereket, hanem az Ukrajnába jött gyilkosokat szolgálják, akkor mi ennek megfelelő lépéseket teszünk" - jelentette ki Zelenszkij kedd esti videoüzenetében. Hozzátette: az alkotmánnyal összhangban, az ukrán biztonsági szolgálat és az állami migrációs szolgálat információi alapján intézkedtek az ügyben.



A négy érintett egyike, az Ukrajnában Vlagyimir Putyin orosz elnök "komájaként" emlegetett Viktor Medvedcsuk oligarcha és politikus szeptemberben érkezett Oroszországba fogolycsere keretében. Medvedcsukot, az Ukrajnában betiltott Ellenzéki Platform - Az Életért elnevezésű oroszbarát párt parlamenti képviselőjét és egyik vezetőjét hazaárulással és Ukrajna gazdasági érdekeinek aláásásával vádolták meg a hatóságok, majd tavaly májusban pere kezdetéig házi őrizetbe helyezték. Előzőleg, az Ukrajna elleni orosz háború februári kezdete után, Medvedcsuk elhagyta azt a lakását, amelyben tartózkodnia kellett volna, és 48 napi bujkálás után ukrán katonai egyenruhába öltözve próbált külföldre szökni, ekkor tartóztatták le április közepén. Zelenszkij már akkor azt mondta, hogy javasolja ukrán hadifoglyokra kicserélni őt.



A további három, feltehetően szintén Oroszországban tartózkodó és orosz állampolgársággal rendelkező egykori parlamenti képviselő, Andrij Derkacs, Tarasz Kozak, Renat Kuzmin is Medvedcsuk betiltott pártjában politizált.



Kozak és Kuzmin Medvedcsuk pártjának voltak a képviselői, előbbi három ukrán tévécsatorna tulajdonosa is. Az összes csatorna az Egyesült Államok szankciója alatt áll, az amerikaik szerint orosz dezinformációkat terjesztettek.



Derkacs ellen pénzmosás és a rá kivetett szankciók kikerülése miatt emeltek vádat, továbbá azzal gyanúsítják, hogy az oroszok mellett beavatkozott a 2020-as amerikai elnökválasztásba.



A politikailag nemkívánatos személyek kiutasítását alkalmazta Zelenszkij hivatali elődje, Petro Porosenko is.



Bár Ukrajna alkotmánya tiltja az ukrán állampolgárság visszavonását, a törvényekben nincs szó kettős állampolgárságról, vagyis aki felveszi egy másik ország állampolgárságát, elveszítheti az ukránt. Az állampolgárság elvesztése a parlamenti mandátum visszavonását is maga után vonhatja.