Ukrajnai háború

Kormányzó: az orosz erők ismét lőtték Herszont

Az orosz erők kedden ismét tüzet nyitottak a dél-ukrajnai Herszon városára, az eddigi információk alapján egy helyi lakos sérült meg - közölte Jaroszlav Janusevics, a megye kormányzója.



Hozzátette, hogy találat ért egy helyi oktatási intézményt is. A mostanit megelőzően hétfő este nyitottak tüzet az orosz erők a megyeszékhelyre - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál. Találat ért egy családi házat, amelyben tűz ütött ki, egy ember életét vesztette.



Janusevics egy korábbi Telegram-üzenetében közölte, hogy hétfőn az orosz erők 46 alkalommal lőtték a megye területét harckocsikkal, rakéta-sorozatvetőkkel és aknavetőkkel, illetve egyéb tüzérségi fegyverekkel, két civil vesztette életét és kettő sérült meg.



Szerhij Cserevatij, a keleti országrészben harcoló ukrán alakulatok szóvivője egy tévéműsorban elmondta, hogy az elmúlt napban az oroszok 86-szor nyitottak tüzet a Donyeck megyei Szoledar városra és peremvidékére különböző tüzérségi fegyverekkel. Szavai szerint Szoledar lerohanásának fő módszere, amelyhez az ellenség most folyamodik, a rakéta-sorozatvetők és az ágyútüzérség alkalmazása és ezek támogatásával a gyalogság kis csoportjainak előretörése.



Közölte, hogy az orosz erők óriási veszteségeket szenvednek el, de továbbra is próbálnak előrenyomulni a város felé.



A Luhanszk megyei kormányzói hivatal közölte, hogy hétfőn két civil vesztette életét, és kettő sérült meg a Szvatove közelében fekvő Nevszke falu elleni orosz támadásban. A hivatal adatai szerint mire az ukrán hadsereg felszabadította a települést, már csupán mintegy 150 lakója maradt.



Pavlo Kirilenko, a szomszédos Donyeck megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy hétfőn hat helyi lakos sérült meg az orosz erők támadásai következtében, négy Bahmutban és kettő Kurahivkában.



Az ukrán hadsereg egyik szóvivője közben arról számolt be, hogy a Dnyipro folyón az ukrán csapatok megsemmisítettek egy kisebb orosz hadihajót a Herszon megyei Bilohrudij szigetnél.



Vitalij Kim, a herszoni régióval szomszédos Mikolajiv megye kormányzója a Telegramon azt írta, hogy az oroszok az Ocsakiv elleni hétfői támadás során eltaláltak egy második világháborús "aknatemetőt", és áttörték a veszélyes területre öntött méteres betonréteget. A világháborús aknák robbanása szavai szerint több mint kétszáz épületben okozott károkat a településen.



Az Ukrenerho áramszolgáltató vállalat arról tájékoztatott, hogy a hideg idő miatt több régióban átlépték a megszabott fogyasztási limitet, ezért ismét vészleállításokat alkalmaznak. Arra nem tért ki a szolgáltató, hogy mely megyékben lesz rendkívüli áramkimaradás.