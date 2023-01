Gyerekek

Az ENSZ becslései szerint 5 millió gyerek halt meg öt éves kora előtt 2021-ben

Az ENSZ legfrissebb becslései szerint 2021-ben 5 millió gyermek halt meg öt éves kora előtt, valamint további 2,1 millió 5 és 24 év közötti korú vesztette életét - írta az UNICEF Magyarország kedden az MTI-hez eljuttatott közleményében. A jelentések pozitív eredményekről is beszámolnak: 2000 óta a halálozások mértéke az öt éves kor alattiak körében a felére, az idősebb gyerekek és fiatalkorúak esetében pedig 36 százalékkal csökkent. A halvaszületések száma is mérséklődött csaknem 35 százalékkal.



Kommünikéjük szerint az ENSZ gyermekhalandósággal foglalkozó csoportja jelentésében azt is megállapította, hogy szintén 2021-ben, csaknem 1,9 millió csecsemő halva született.



"A tényeket még tragikusabbá teszi, hogy számos haláleset elkerülhető lett volna megfelelő színvonalú egészségügyi ellátással" - fogalmaztak.



Mint olvasható, minden második gyermek, aki 5 éves kora előtt vesztette el életét, Fekete-Afrikában született.



Közölték, a dinamikusan javuló tendencia 2010 óta visszaesett, és 54 országban várhatóan nem fognak teljesülni az öt év alattiak halálozására vonatkozó Fenntartható fejlődési célok (SDG).



Azonnali egészségügyi intézkedés nélkül 2030-ig várhatóan 59 millió gyermek és fiatal fog meghalni, és közel 16 millió csecsemő fog halva születni - olvasható a közleményben.



A legsúlyosabb kihívásokkal Fekete-Afrika és Dél-Ázsia lakossága néz szembe. Tavaly az összes öt éves kora előtt meghalt gyermek 56 százaléka Fekete-Afrikában született, 26 százalékuk pedig Dél-Ázsiában. A szubszaharai Afrikában született gyermekek tizenötször nagyobb kockázatnak vannak kitéve, mint az Európában vagy Észak Amerikában élők. Tavaly az összes halvaszületés 77 százaléka Fekete-Afrikában és Dél-Ázsiában történt. Európához képest a szubszaharai Afrikában hétszer nagyobb az esélye annak, hogy egy gyermek halva születik.



A közleményben azt írták, bár a Covid-19 nem növelte közvetlenül a gyermekkori halálozások számát - mivel inkább az idősebbekre nézve jelentett fenyegetést -, a világjárvány megannyi jövőbeli kockázatot jelenthet rájuk nézve.



A jelentések elsősorban az oltási kampányok, az élelmezés és az alapellátáshoz való hozzáférés e körülményekből adódó nehézségeire hívják fel a figyelmet, amelyek nagyban veszélyeztethetik a gyerekek egészségét és jólétét - olvasható.