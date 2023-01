Közlekedés

Hószoborral riasztották el az ittas sofőröket

Az oroszországi Baskíria Köztársaság egyik falujában egy különleges közlekedési felügyelőt láttak, aki úgy tűnik, majdnem olyan jól végzi a munkáját, mint a valódi munkatársai. A rendőr valójában egy helyi lakos által készített hószobor, járműve is hóból készült.



Faiza Fattakhova - a "hójárőrt" készítő nő - szerint alkotása nem várt hatást váltott ki a helyiekből, mivel az autósok mostanában vagy lelassítanak, vagy teljesen megfordulnak, ha meglátják a fáradhatatlan közlekedési rendőr jeges tekintetét.



"Az ünnepek előtt elhatároztam, hogy megtréfálom magam, és építettem egy járőrkocsit" - mondta a nő a Bashinformnak.



A szobor nemcsak az autósokat, hanem a gyalogosokat is lenyűgözte. Faiza szerint sok helyi lakos jön, hogy fotózkodjon a hópofával, és néhányan azt mondják, hogy még mindig megzavarodnak, és összetévesztik a szobrot egy valódi emberrel.



Faiza azt mondja, hogy az egyik szomszéd még a Telegramra is kiírta, hogy panaszkodjon a közlekedési rendőrre, aki úgy tűnik, soha nem változtatja meg az őrjárat helyét.