Ukrajnai háború

Ukrán katonai szóvivő: heves harcok dúlnak a Donyeck megyei Szoledarnál

Az orosz erők az elmúlt napban 106 alkalommal lőtték a Donyeck megyei Szoledar városát, és 22-szer csaptak össze az ukrán katonákkal a térségben - számolt be róla Szerhij Cserevatij, a keleti országrészben harcoló ukrán alakulatok szóvivője hétfőn egy tévéműsorban.



Közölte, hogy vasárnap az ott harcoló ukrán alakulatokhoz újabb erőket vezényeltek, és további katonai eszközöket bocsátottak a rendelkezésükre. Szavai szerint a fagyos időjárás lehetővé teszi a nehézeszközök - harckocsik, gyalogsági harcjárművek és páncélozott szállítójárművek - használatát, ezért az ukrán erők számára ellentámadásra is lehetőség nyílik. Hangsúlyozta, hogy előnyre tesz szert az az oldal, amelyik jobban felkészíti katonáit és haditechnikai eszközeit a téli hadműveleti szakaszra, valamint jobb taktikai terveket dolgoz ki.



Olekszandr Szirszkij, az ukrán szárazföldi erők parancsnoka cáfolta azokat az orosz sajtóban megjelent híreket, amelyek szerint az orosz hadsereg elfoglalta volna Szoledart. Elmondta, hogy az orosz csapatok ismét kísérletet tettek a város elfoglalására, de veszteségeket szenvedtek és visszavonultak. Kifejtette, hogy az orosz erők több irányból rohamozták meg a várost, és a legfelkészültebb fegyvereseket, a Wagner magánhadsereg zsoldosait is bevonták a műveletbe. "Ugyanakkor védőink bátorságának, a tűzerő ügyes és hozzáértő felhasználásának köszönhetően az ellenség jelentős veszteségeket szenvedett, és ismét visszavonult" - fogalmazott a parancsnok.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál emlékeztetett arra, hogy Volodimir Zelenszkij elnök vasárnap esti videoüzenetében közölte, hogy Szirszkij végig látogatta vasárnap a Donyeck megyei Bahmut és Szoledar városoknál harcoló ukrán alakulatokat. Az államfő bejelentette, hogy erősítést küldenek a térségbe.



Közben Andrij Kaszjanov, Ukrajna georgiai ügyvivője nyilvánosságra hozta, hogy Kijev arra kérte Tbiliszit, adja vissza azokat Buk rakétarendszereket, amelyeket a 2008-as orosz-georgiai háború során Ukrajna biztosított Georgiának.



Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter a Twitteren hangsúlyozta, hogy Ukrajna felfegyverzése a legrövidebb út a győzelemhez, valamint a béke és biztonság helyreállításához Európában és azon túl. "Ukrajna hálás partnereinek a katonai segítségért, de őszintének kell lennünk egymáshoz: senki sem tett eleget" - szögezte le. Az RBK-Ukrajina hírportál emlékeztetett arra, hogy Kuleba korábban azt mondta: Ukrajna 2023-ban minden szükséges katonai segítséget megkap partnereitől, amit 2022-ben nem kapott meg.