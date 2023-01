Bolsonaro hívei megrohamozták a brazil kongresszus épületét - videó

Jair Bolsonaro korábbi brazil elnök híveinek százai rohamozták meg Brazíliavárosban a kongresszus, a Planalto elnöki hivatal és a legfelsőbb bíróság épületét vasárnap áttörve a rendőrségi kordont.



A televízióban mutatott felvételek szerint a tavaly októberi választások eredményével elégedetlen aktivisták behatoltak az előtérbe és feljutottak a brazil törvényhozás tetejére, jelentős anyagi károkat okozva az épületben, bezúzva az ablakok üvegeit.



A rendőrség könnygázzal oszlatott.



"Elítélem ezeket az antidemokratikus cselekményeket, amelyeket a törvény szigorával kell megtorolni" - hangsúlyozta Rodrigo Pacheco, a szenátus elnöke Twitter-üzenetében.



A tavalyi elnökválasztáson Bolsonaro baloldali ellenlábasa, Luiz Inácio Lula da Silva aratott győzelmet. A volt elnök mindazonáltal egyértelműen nem ismerte el választási vereségét és mandátuma lejártával Floridába távozott.



Bolsonaro híveinek egy része elutasította Lula győzelmének elismerését, azzal a nem bizonyított váddal, hogy az októberi elnökválasztást elcsalták. Brazíliavárosban tüntetések voltak, és december végén egy meghiúsított pokolgépes merényletről is érkeztek hírek.



A latin-amerikai ország új elnökét, Lulát január elsejével iktatták be hivatalába. Lula jelenleg hivatalos látogatáson van Sao Paulo államban.

Supporters of defeated former president Bolsonaro (who currently resides in Florida) are invading the National Congress in Brazil: https://t.co/W2VTKDTYb5