Harry herceg szerint 'nagyon sok mindenre nincs magyarázat' édesanyja halála körül

2023.01.09 07:16 MTI

Harry herceg szerint "nagyon sok mindenre nincs magyarázat" néhai édesanyja, a negyedszázaddal ezelőtt elhunyt Diana hercegnő halála körül.



Harry - III. Károly király és Diana 38 éves másodszülött fia, a tavaly szeptemberben elhunyt II. Erzsébet királynő unokája, aki jelenleg az ötödik a brit trónutódlási sorban - az ITV brit kereskedelmi televíziónak adott interjút.



Az ITV által Harry új, "Spare" (Tartalék) című könyvének megjelenése előtt alig két nappal, vasárnap éjszaka leadott - közép-európai idő szerint hétfő hajnalba nyúló - 95 perces műsorban a herceg elmondta: évekkel édesanyja halála után kérte, hogy autóval, ugyanolyan sebességgel vigyék át őt azon a párizsi alagúton, amelyben Dianát a végzetes autóbaleset érte.



Harry szerint az aluljáróban szinte "fizikai lehetetlenség", hogy bárki elveszítse uralmát járműve felett, még akkor is, ha előtte lehajtott egy-két italt. Hozzátette azonban: ez alól csak az jelent kivételt, ha a sofőrt valami teljesen elvakítja.



Harry ezzel egyenes utalást tett arra, hogy meggyőződése szerint édesanyja halálát a kocsit motorokon üldöző fotósok hada okozta. Elmondta: vele is többször előfordult, hogy amikor angliai vidéki útjairól autóval tartott vissza Londonba, a fotósok "szó szerint ráugrottak" kocsijának motorháztetejére, és nem látott tőlük semmit.



Diana hercegnő - Harry és bátyja, Vilmos trónörökös édesanyja, aki súlyos botrányok közepette 1996-ban vált el Károly akkori trónörököstől, a jelenlegi brit uralkodótól - 1997-ben, 36 esztendős korában halt meg Párizsban, amikor az őt és akkori barátját, Dodi Fayedet szállító Mercedes nagy sebességgel egy aluljáró pilléreinek csapódott. Diana mellett életét vesztette Fayed és a gépkocsi francia sofőrje, Henri Paul is; az egyetlen túlélő Trevor Rees-Jones, Dodi Fayed testőre volt.



A járművet a baleset éjszakáján motorkerékpárokon üldözte több tucatnyi fotós, akik egybehangzó tanúvallomások szerint a szerencsétlenség utáni pillanatokban sem nyújtottak segítséget, ehelyett tovább fotózták az akkor már haldokló, súlyosan sérült hercegnőt.



A több mint egy évtizedig tartó brit és francia vizsgálatsorozatot 2008 áprilisában lezáró londoni felsőbírósági végzés súlyos gondatlanságból elkövetett emberölésnek minősítette Diana halálát, amelyért az esküdtek a hercegnő autóját üldöző fotósokat és a gépkocsi ittas vezetőjét tették felelőssé.



Az eljáró bíró korabeli megállapítása szerint azonban a hercegnő barátjának édesapja, Mohamed Fayed brit-egyiptomi mágnás által vélelmezett összeesküvésnek "morzsányi bizonyítéka" sem merült fel a vizsgálat során.

Az idősebbik Fayed annak idején váltig állította, hogy fiát és Dianát az udvar - elsősorban Fülöp edinburghi herceg, II. Erzsébet királynő 2021-ben elhunyt férje - gyilkoltatta meg a brit titkosszolgálatok közreműködésével. Ennek indoka szerinte az lett volna, hogy a brit királyi család nem akart "hithű muszlim mostohaapát" Vilmos és Harry hercegek mellé. Mohamed Fayed szerint ugyanis fia és Diana össze akart házasodni.



A vasárnap éjszaka műsorra tűzött ITV-interjúban Harry ezekre az összeesküvés-elméletekre nem tért ki. Arra a kérdésre azonban, hogy vannak-e még válaszra váró kérdései a balesettel kapcsolatban, illetve vannak-e olyan elemei az ügynek, amelyekre az ő aggályai szerint máig sem születetett magyarázat, Harry herceg úgy válaszolt, hogy "rengeteg olyan dolog van a baleset körül, amely magyarázat nélkül maradt".



Elmondta ugyanakkor: feltették neki a kérdést, hogy szeretne-e újabb vizsgálatot, de ő jelenleg ennek nem látja értelmét.



Kijelentette mindazonáltal azt is, hogy mindazok, akiket édesanyja haláláért felelősség terhelt, "kivétel nélkül büntetlenül megúszták az ügyet".



Harry és amerikai felesége, Meghan hercegnő 2020 márciusában felhagyott a brit királyi család magas rangú tagjaiként rájuk háruló hivatalos feladatok ellátásával, és első gyermekükkel együtt Kaliforniába költöztek.



Harry és a királyi család között azóta is feszült a viszony, és különösen feltűnő ez a feszültség és elhidegülés Harry és Vilmos, valamint a két hercegi hitves, Meghan és Katalin hercegnő kapcsolatában.



A vasárnap éjszaka sugárzott ITV-interjúban Harry megerősítette azokat a korábban is rendre felmerült feltételezéseket, amelyek szerint Vilmos és Katalin már a kezdetektől nem jött ki jól Meghannal.



Arra a kérdésre azonban, hogy ez miért volt így, Harry csak annyit mondott, hogy ennek "számos különböző oka volt".



Hozzátette: annak idején remélte, hogy ők négyen jó viszonyban lesznek, de a kapcsolat "nagyon gyorsan Meghan kontra Kate üggyé vált", és a Meghannal szembeni negatív megnyilvánulásokat "az ellenséges sajtó is tüzelte".



A herceg cáfolta ugyanakkor, hogy ő és felesége - aki édesanyja részéről afrikai-amerikai gyökerű - bármikor is rasszizmussal vádolta volna a királyi család tagjait.



Harry és Meghan 2021 márciusában az egész világon hatalmas feltűnést keltő interjút adott Oprah Winfrey-nek, és abban a beszélgetésben Meghan elmondta: még várandós volt elsőszülött fiával, amikor "valaki" a királyi családból felvetette, hogy a születendő gyermek bőrszíne "vajon mennyire lesz sötét".



A brit és a világsajtó ezt egybehangzóan úgy értelmezte, hogy a házaspárt rasszista inzultusok érték a királyi családon belül.

A vasárnap éjjel műsorra tűzött ITV-interjúban azonban Harry kijelentette: csak a brit sajtó terjesztette el, hogy ők rasszizmussal vádolták a királyi családot, de Oprah Winfrey műsorában Meghan egyszer sem mondta azt, hogy a családtagok közül bárki rasszista lett volna.