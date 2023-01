Diplomácia

Kiszabadult az amerikai börtönből Kuba kémkirálynője

Ana Montest, akit az Egyesült Államok történelmének "egyik legkárosabb kémjeként" jellemeztek, kiengedték a texasi szövetségi börtönből. A kubai kettős ügynök pénteken szabadult több mint 20 évnyi fogva tartás után - derül ki a Szövetségi Börtönügyi Hivatal honlapján található adatokból.



A most 65 éves Montes szilárd karriert futott be az amerikai kormányzatnál, kezdetben az amerikai igazságügyi minisztériumban dolgozott, mielőtt 1985-ben csatlakozott a Védelmi Hírszerző Ügynökséghez (DIA). Végül a kubai hírszerzés vezető elemzője lett - még a "Kuba királynője" becenevet is elnyerte -, és ebben a szerepkörben dolgozott 2001-es letartóztatásáig, néhány nappal a szeptember 11-i támadások után.



Kiderült, hogy Montes egész kormányzati pályafutása alatt Kubának kémkedett, mivel az ország hírszerzése már akkor beszervezte, amikor még a Johns Hopkins Egyetem hallgatója volt. A tisztviselők akkoriban azt mondták, hogy feltételezhetően a Kubai Hírszerző Szolgálat (CIS) ösztönözte őt arra, hogy a DIA-nál folytassa karrierjét.



Kettős ügynökként Montes a feltételezések szerint közel két évtizeden keresztül rendkívül érzékeny információkat juttatott el a CIS-nek. A szövetségi vádirat szerint Montes nagyon óvatos volt, soha nem mentette le a titkos információkat a munkahelyi számítógépéről, hanem inkább megjegyezte azokat, valamint vízben oldódó, könnyen megsemmisíthető papírt használt, hogy az adatokat eljuttassa kubai összekötőinek.



Michelle Van Cleave, a Bush-korszak amerikai kémelhárítás vezetője szerint Montes "az egyik legkárosabb kém lett, akit az Egyesült Államok valaha is talált", aki "gyakorlatilag mindent" kompromittált, amit Washington tudott Kubáról.



Montes 2002-ben bűnösnek vallotta magát kémkedés vádjában, amiért akár halálbüntetést is kaphatott volna, de végül egy vádalku keretében 25 év börtönbüntetésre ítélték. Ügyvédei szerint Montest elsősorban az a meggyőződés motiválta a kémkedésre, hogy "a kubaiakkal igazságtalanul bánt az amerikai kormány".



A republikánus keményvonalas Marco Rubio szenátor Montes szabadon bocsátását kommentálva felszólította az amerikaiakat, hogy emlékezzenek a kettős ügynök tetteire, és azt sugallta, hogy nem szabad megbocsátani neki, még büntetése letöltése után sem.



"Montes elárulta nemzetünket, de nem pénzért. Valójában soha nem kapott fizetséget egyetlen tettéért sem - meglepő módon pusztán az Amerika iránti gyűlölet motiválta" - írta Rubio az Americano Media számára írt véleménycikkében.



Szabadulása után Montesnek az ítélet szerint öt évig felügyelet alatt kell maradnia. Megtiltják neki, hogy a kormánynak dolgozzon, vagy külön engedély nélkül kapcsolatba lépjen "külföldi ügynökökkel", az internet-hozzáférést pedig a hatóságok szigorúan ellenőrzik.