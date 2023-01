Botrány

Kirúgták az amerikai tábornokot, miután személyes feladatokra használta a csapatokat - média

A kaliforniai nemzeti gárda magas rangú tisztjét állítólag két vizsgálat után eltávolították. 2023.01.08 11:52 Sós Éva

A Kaliforniai Nemzeti Gárda egyik tábornokát állítólag kirúgták, miután belső vizsgálatok megállapították, hogy személyes célokra használta fel a csapatokat, például orvosi rendelésekre vitette magát, és bevásárolni vitette az édesanyját.



Jeffrey Magram dandártábornokot akaratán kívül áthelyezik az amerikai légierő nyugállományú tartalékosai közé, ami egy kirúgással "párhuzamos" büntetés - jelentette szombaton a Los Angeles Times a Kaliforniai Nemzeti Gárda szóvivőjének, Brandon Hill alezredesnek a nyilatkozatára hivatkozva. Hill hozzátette, hogy "okkal" távolították el, miután a főfelügyelők két vizsgálata is alátámasztotta az ellene felhozott vádakat.



"Az Ön magatartása miatt elvesztettem a hitemet, a bizalmamat és a bizalmat az Ön képességében, hogy továbbra is szolgáljon" - mondta Matthew Beevers vezérőrnagy Magramnak a Times birtokába került feljegyzésben.



Beevers-t nevezték ki a gárda megbízott főadjutánsának, miután Magram korábbi főnöke, David Baldwin vezérőrnagy tavaly nyáron nyugdíjba vonult, miután a Times beszámolt a soraiban állítólagosan előforduló botrányokról. Magram az ötödik tábornok a 20 000 fős gárdából, aki az elmúlt négy év során lemondott, nyugdíjba vonult vagy elbocsátották a helytelen viselkedéssel kapcsolatos vádak közepette - írta az újság.



Magram állítólag elismerte a nyomozóknak, hogy beosztottjait használta fel megbízások teljesítésére. Azzal érvelt, hogy az ilyen feladatok összhangban vannak a "szárnysegéd koncepcióval", amelynek értelmében az őrség tagjai vigyáznak egymásra. Hozzátette, hogy ha tájékoztatták volna az ilyen viselkedéssel kapcsolatos etikai aggályokról, "helyben korrigáltam volna, vagy foglalkoztam volna vele".



Egy főfelügyelő azonban megjegyezte, hogy a tábornokot 2017-ben tájékoztatták arról, hogy nem helyénvaló, ha a katonák elviszik őt személyes találkozókra. Azt is kifogásolták, hogy egy beosztottját bízta meg azzal, hogy dolgozzon az utazási jutalomszámláin, és nem végezte el a kiberbiztonsági képzését. Ehelyett Magram egy beosztottját utasította, hogy végezze el helyette az online tanfolyamot - állapította meg a szonda.



A többi állami gárdához hasonlóan a Kaliforniai Nemzeti Gárda feladata a vészhelyzetekre, például erdőtüzekre és zavargásokra való reagálás, és bevetették már az amerikai katonai műveletekben, többek között az iraki és az afganisztáni háborúban.



Gavin Newsom kaliforniai kormányzó 2020-ban elítélte a gárdát, amiért katonai kémrepülőgépet küldött El Dorado Hillsbe, ahol Baldwin lakott, hogy segítsen megfigyelni a tüntetéseket. Egy másik esetben a tisztek állítólag felkészítettek egy F-15C vadászgépet, hogy alacsonyabbra szálljon a tüntetők fölé, hogy szétoszlassa őket. Más vádak között szerepeltek a bejelentőkkel szembeni megtorlások és egy olyan incidens, amikor valaki egy női katonatiszt csizmájába vizelt.