Újságírókat vettek őrizetbe a nadrágba vizelő elnökről készült videó miatt

Hat újságírót vettek őrizetbe Dél-Szudánban egy olyan videó terjesztése miatt, amelyen állítólag Salva Kiir elnök a nadrágjába vizel - közölte az Újságíró-védő Bizottság. Az interneten terjedő videó vitát váltott ki a 71 éves vezető egészségi állapotáról.



A múlt hónapban egy útépítési projekt átadásán forgatott videón az látható, ahogy Kiir egy bot segítségével állva énekli a nemzeti himnuszt, miközben nadrágszárának belső oldalán sötét folt terül szét. Amikor Kiir lenéz, és észreveszi, hogy a lába körül tócsa képződik, a kamera elfordul.



A videót a televízióban soha nem sugározták, de a közösségi médiában elterjedt. Ellenzéki személyiségek és aktivisták szerint a videó Kiir rossz egészségi állapotát bizonyítja, míg Shelhu Sani nigériai szenátor jóindulatúbb volt, azt sugallva, hogy az elnök "a hazafiság egy szélsőséges cselekedetét" mutatta be azzal, hogy nem volt hajlandó felmentést kérni a himnusz alatt.



Az állami Dél-szudáni Műsorszolgáltató Vállalat hat újságíróját csütörtökön letartóztatták a klip kiszivárogtatása miatt - jelentette pénteken a Committee to Protect Journalists névtelen forrásokra hivatkozva. A dél-szudáni újságírószövetség szintén megerősítette az őrizetbe vételt, és az ügyükkel kapcsolatos nyomozás "gyors lezárását" követelte.



Míg a szakszervezet szerint az újságírókat "azzal gyanúsítják, hogy tudomásuk volt "egy bizonyos felvétel" nyilvánosságra hozataláról", a dél-szudáni kormány nem erősítette meg őrizetbe vételük okát.



Kiir 2011 óta kormányozza Dél-Szudánt, amikor az ország megnyerte az Egyesült Államok által támogatott függetlenségi pályázatát Szudántól. Az ország függetlenségének első évtizedében polgárháború és politikai harcok sújtották, több százezer embert öltek meg, és több mint egymillió civil menekült el az országból. Kiir soha nem tartott választásokat, bár a polgárháborút egy 2020-as békemegállapodással megállították, és a tervek szerint 2024-ben tartanak választásokat.

🔺The President of South~Sudan🇸🇸 urinates in his pants during the commissioning of a road project.



🔻71 years old President of South~Sudan🇸🇸 Salvatore Kiir Mayardit wet himself during the anthem. The event where the embarrassing incident occurred was broadcast live. pic.twitter.com/pk8IHuWXps