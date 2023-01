Konfliktus

Görögország kerítést épít a török határon

Görögország új, 140 kilométer hosszú kerítés építését tervezi, amely a szomszédos Törökországgal közös európai határát teljes egészében lefedné, hogy ezzel próbálja megfékezni az illegális migránsok jelentős áramlását - jelentette be Takis Theodorikakos állampolgárvédelmi miniszter. Az új kerítés első, 35 kilométeres szakaszának építése "azonnal" megkezdődik - mondta a tisztviselő a SKAI televíziónak szombaton.



"A kormány végleges döntése, hogy 140 kilométeres kerítést hozzon létre az Evros [folyó] mentén" - jelentette ki Theodorikakosz.



Görögországnak és Törökországnak mintegy 200 kilométeres közös határa van Európában, amely elsősorban az Evros folyó mentén húzódik, ugyanakkor a két ország között van egy szárazföldi szakasz is. Görögország a határ több mint 40 kilométeres szakaszán, nevezetesen a török Edirne város melletti szakaszon már beton- és szögesdrótakadályokat telepített. A kerítést eredetileg 2012-ben állították fel, és 2021-ben meghosszabbították.



Az Evros folyó önmagában nem bizonyult kellő kihívást jelentő akadálynak az illegális migránsok számára - jegyezte meg Theodorikakos -, a névadó tartomány továbbra is az illegális határátlépések egyik gócpontja. "Evrosban a görög rendőrség bevetésével megakadályozta, hogy 256 ezer illegális bevándorló illegálisan behatoljon az országba" - mondta a miniszter anélkül, hogy megadta volna ennek az "inváziónak" az időtartamát.



Az elmúlt évben az EU-ban a 2015-2016-os migránsválság óta a legmagasabb volt az illegális migráció. A Frontex, a blokk határvédelmi ügynöksége által közzétett legfrissebb adatok szerint 2022 első 11 hónapjában mintegy 308 ezer "illegális belépést" észleltek az EU külső határain, ami meredek, 68%-os növekedést jelent 2021 azonos időszakához képest. A Frontex szerint az elmúlt évben a nyugat-balkáni és a közép-mediterrán útvonalakon volt a legnagyobb illegális migránsforgalom.