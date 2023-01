Veszedelem

Egy mexikói bíró nem engedi a Köpcös drogbáró fiának kiadatását az Egyesült Államoknak

Ovidio Guzmán Lópezt (El Raton), a drogkartell feltételezett vezetőjét, a hírhedt Joaquin "El Chapo" (Köpcös) Guzmán fiát január 5-én tartóztatták le a mexikói hatóságok a Sinaloa állambeli Culiacanban. Azonban az Egyesült Államokba, ahol kábítószer-kereskedelem miatt körözik, történő kiadatását január 6-án egy mexikóvárosi szövetségi bíró leállította.



Guzmánt a pénteki tárgyaláson hivatalosan előzetes letartóztatásba helyezték a szigorúan őrzött Altiplano börtönben, ahová előző nap vitték. A fogvatartási intézmény egyébként ugyanaz, ahonnan Ovidio apja, a hírhedt Köpcös 2015-ben egy 1,5 kilométeres alagút segítségével megszökött. Pénteken a bíró 60 napot adott az Egyesült Államoknak arra, hogy dokumentációt nyújtson be azokról a vádakról, amelyekkel a hírhedt Köpcös fia szembenézhet, ha kiadják.



Korábban Andres Manuel Lopez Obrador mexikói elnök azt mondta, hogy nem tervezik Ovidio Guzmán azonnali kiadatását az Egyesült Államoknak. "Az (ügy) elemeit be kell mutatni, és a mexikói bíráknak kell dönteniük. Ez egy folyamat... Nem csak a kérelemről van szó" - mondta az elnök.



Marcelo Ebrard mexikói külügyminiszter szerint az amerikai hatóságok még nem kommunikáltak a mexikói kormánnyal Guzmán letartóztatásával kapcsolatban, de hozzátette, hogy "be kell tartanunk a törvény által előírt formalitásokat. Ezenkívül az őrizetbe vett személyek ellen van egy eljárás itt Mexikóban".



Ebrard kitért azokra a burjánzó találgatásokra is, amelyek szerint a letartóztatást valamilyen módon Joe Biden amerikai elnök vasárnapi mexikói érkezésére időzítették, aki vasárnap találkozik López Obrador elnökkel, és részt vesz a keddi észak-amerikai vezetői csúcstalálkozón. "Ennek semmi köze ehhez... Nincs összefüggés a rendőrségi művelet és a csúcstalálkozó között" - jelentette ki Ebrard.



A miniszter ugyanakkor megerősítette, hogy Ovidio Guzmán ellen 2019 szeptembere óta létezik amerikai kiadatási kérelem.