Erőszak

Egy hatéves diák lelőtte a tanárát

Egy hatéves fiú a virginiai Newport Newsban a jelentések szerint lelőtte és megsebesítette általános iskolai tanárnőjét, aki életveszélyes sérülésekkel került kórházba. A rendőrség szerint a támadás nem baleset volt.



A lövöldözés péntek délután történt a Richneck általános iskolában. Steve Drew, Newport News rendőrfőnöke megerősítette az újságíróknak, hogy a gyanúsított egy 6 éves fiú volt. A fiú tanárán kívül senki más nem sérült meg, de a rendőrség taktikai csapatai behatoltak az épületbe, arra az esetre, ha a lövöldöző továbbra is fenyegetést jelentene.



A fiú "vitába keveredett" a tanárnőjével, mielőtt egy kézifegyverrel rálőtt - mondta Drew. A fiú rendőrségi őrizetben van. A tanárnőt csak egy 30-as éveiben járó nőként azonosították.



A rendőrség nem adott további magyarázatot az esetre, és azt sem árulta el, hogyan tudott a fiú pisztolyt szerezni és bevinni az iskolába.



Az ismeretlen gyanúsított egyik osztálytársa, egy 6 éves kislány a Newport News Daily Press riporterének elmondta, hogy szemtanúja volt a lövöldözésnek. A tanárnőt "szándékosan" a has tájékán lőtték meg - mondta -, a tanárnő pedig "térdre esett".



A Richneck általános iskolában több mint 550 diák tanul. A National Center for Education Statistics adatai szerint a diákok 84%-a olyan családokból származik, amelyek annyira szegények, hogy jogosultak az ingyenes ebédre. Az iskolában a tanulók és a tanárok aránya 57%-kal magasabb az állami átlagnál.



A pénteki lövöldözés mindössze három nappal azután történt, hogy a Richneckben az ünnepi szünet után újraindult a tanítás. Az amerikai iskolai lövöldözések tavaly történelmi csúcsra emelkedtek, 51 olyan incidens történt, amely sérülésekkel vagy halálesetekkel járt.



A legfiatalabb amerikai iskolai lövöldöző egy 6 éves michigani fiú volt, aki 2000 februárjában halálos lövéseket adott le egy osztálytársnőjére.