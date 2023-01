Légiközlekedés

Egy banki vezető rávizelt a repülőgép utasára

Körözik az indiai Wells Fargo egyik felsővezetőjét, miután állítólag rávizelt egy idős utasra az indiai fővárosba tartó egyik járat fedélzetén - közölte az újdelhi rendőrség, amely szerint a férfi még mindig szabadlábon van.



A Wells Fargo pénteken jelentette be a kirúgást, és bár az amerikai bankóriás nem nevezte meg a szóban forgó alkalmazottat, az indiai média Shankar Mishraként azonosította a férfit, aki állítólag a cég indiai tevékenységének Mumbaiban székelő alelnöke volt.



"A Wells Fargo a legmagasabb szakmai és személyes viselkedési normákhoz köti alkalmazottait, és ezeket a vádakat mélységesen aggasztónak találjuk. Az illetőnek felmondtunk" - áll a bank közleményében, hozzátéve, hogy együttműködnek a bűnüldöző szervekkel.



Bár továbbra sem világos, hogy pontosan mi vezetett a fura incidenshez, Mishra állítólag részeg volt egy New Yorkból Új-Delhibe tartó repülőn, mielőtt könnyített magán egy 72 éves nőre, aki azt mondta, hogy "ruhája, cipője és táskája vizeletben ázott" - írja az India Times. Az áldozat jelentette a bántalmazást a személyzetnek, de nem fordult a hatóságokhoz.



Miután az újdelhi rendőrség a járatot üzemeltető Air India légitársaságtól értesült az esetről, azt közölte, hogy Mishra ellen vádat emeltek. A férfi továbbra is szökésben van, bár a bűnüldöző szervek szerint kapcsolatban állnak a férfi családjával.



Bár a támadás tavaly november 26-án történt, az idős áldozat csak december 20-án tett hivatalos panaszt az Air Indiánál. A beszámolók szerint Mishra később bocsánatot kért, miután kijózanodott a repülőn, és a nő "nehezen tudott ragaszkodni a letartóztatásához vagy feljelentést tenni, miután a férfi megbánást tanúsított". Ennek ellenére a nő végül úgy döntött, hogy feljelenti a légitársaságnál a bántalmazást.



Mishra azonban ragaszkodott ahhoz, hogy az ügy gyorsan rendeződött, ügyvédje közleményt adott ki, amelyben azt állította, hogy az egykori banki vezető napokkal a bántalmazás után kártalanította a nőt.



"A vádlott és a hölgy közötti WhatsApp-üzenetekből egyértelműen kiderül, hogy a vádlott november 28-án tisztíttatta meg a ruhákat és a táskákat, és ugyanezeket november 30-án adta át" - áll a közleményben. Az ügyvéd hozzátette, hogy az áldozat később visszaadta a kártérítésként kapott pénzt, mielőtt feljelentést tett volna.



Az indiai légiközlekedési felügyelet bírálta a légitársaságot, amiért nem jelentette hamarabb az obszcén támadást, és csak december 28-án hozta a hatóságok tudomására. Bár az Air India azzal érvelt, hogy "a történet bonyolultabb, mint ahogyan arról beszámoltak", elismerte, hogy lassan cselekedett. Az ország polgári légiközlekedési főigazgatósága szerint a társaság eljárása "szakszerűtlen" volt, és két héten belül írásos választ követelt az incidensről.

Körözik az indiai Wells Fargo egyik felsővezetőjét, miután állítólag rávizelt egy idős utasra az indiai fővárosba tartó egyik járat fedélzetén - közölte az újdelhi rendőrség, amely szerint a férfi még mindig szabadlábon van.



A Wells Fargo pénteken jelentette be a kirúgást, és bár az amerikai bankóriás nem nevezte meg a szóban forgó alkalmazottat, az indiai média Shankar Mishraként azonosította a férfit, aki állítólag a cég indiai tevékenységének Mumbaiban székelő alelnöke volt.



"A Wells Fargo a legmagasabb szakmai és személyes viselkedési normákhoz köti alkalmazottait, és ezeket a vádakat mélységesen aggasztónak találjuk. Az illetőnek felmondtunk" - áll a bank közleményében, hozzátéve, hogy együttműködnek a bűnüldöző szervekkel.



Bár továbbra sem világos, hogy pontosan mi vezetett a fura incidenshez, Mishra állítólag részeg volt egy New Yorkból Új-Delhibe tartó repülőn, mielőtt könnyített magán egy 72 éves nőre, aki azt mondta, hogy "ruhája, cipője és táskája vizeletben ázott" - írja az India Times. Az áldozat jelentette a bántalmazást a személyzetnek, de nem fordult a hatóságokhoz.



Miután az újdelhi rendőrség a járatot üzemeltető Air India légitársaságtól értesült az esetről, azt közölte, hogy Mishra ellen vádat emeltek. A férfi továbbra is szökésben van, bár a bűnüldöző szervek szerint kapcsolatban állnak a férfi családjával.



Bár a támadás tavaly november 26-án történt, az idős áldozat csak december 20-án tett hivatalos panaszt az Air Indiánál. A beszámolók szerint Mishra később bocsánatot kért, miután kijózanodott a repülőn, és a nő "nehezen tudott ragaszkodni a letartóztatásához vagy feljelentést tenni, miután a férfi megbánást tanúsított". Ennek ellenére a nő végül úgy döntött, hogy feljelenti a légitársaságnál a bántalmazást.



Mishra azonban ragaszkodott ahhoz, hogy az ügy gyorsan rendeződött, ügyvédje közleményt adott ki, amelyben azt állította, hogy az egykori banki vezető napokkal a bántalmazás után kártalanította a nőt.



"A vádlott és a hölgy közötti WhatsApp-üzenetekből egyértelműen kiderül, hogy a vádlott november 28-án tisztíttatta meg a ruhákat és a táskákat, és ugyanezeket november 30-án adta át" - áll a közleményben. Az ügyvéd hozzátette, hogy az áldozat később visszaadta a kártérítésként kapott pénzt, mielőtt feljelentést tett volna.



Az indiai légiközlekedési felügyelet bírálta a légitársaságot, amiért nem jelentette hamarabb az obszcén támadást, és csak december 28-án hozta a hatóságok tudomására. Bár az Air India azzal érvelt, hogy "a történet bonyolultabb, mint ahogyan arról beszámoltak", elismerte, hogy lassan cselekedett. Az ország polgári légiközlekedési főigazgatósága szerint a társaság eljárása "szakszerűtlen" volt, és két héten belül írásos választ követelt az incidensről.