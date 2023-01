Erőszak

Sok gázai fiatal próbál Európába menekülni az övezet elviselhetetlen viszonyai elől

A Gázában élő palesztinok egyre jelentősebb része nem csak Izraelt hibáztatja a magas adókért és a szegénységért, hanem a Hamászt is.

A Gázai övezetben élő fiatalok jelentős számban próbálnak meg Európába menekülni az elviselhetetlen helyi viszonyok elől - jelentette pénteken a helyi média Izraelben.



A Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet értesülése szerint december közepén több ezren vettek részt egy olyan hán-júniszi temetésen, amely a Hamász iszlamista szervezet elleni tüntetésnek is volt tekinthető, és amelyen nyolc tengerbe fulladt gázai fiatalt búcsúztattak. A fiatalok két hónappal korábban eljutottak Tunéziába, és onnan gumicsónakon próbáltak meg eljutni Európába a jobb élet reményében. A Hamászt Izrael mellett az Egyesült Államok és az Európai Unió is terrorszervezetnek tartja.



"A kormány a hibás, az összes tisztségviselő, aki nem gondoskodik a fiatalokról, nem biztosít számukra munkalehetőséget"- mondta a 21 éves fiát gyászoló Nahil Sajat a temetésen.



A lap szerint a Hamász 2007-es erőszakos gázai hatalomátvétele után bevezetett izraeli és egyiptomi blokád megbénítja az övezet gazdaságát. A munkanélküliség általában közel ötven százalékos, de a fiatalok körében meghaladja a hatvan százalékot is.



A blokád miatt a lakosok sem légi, sem tengeri úton nem tudják elhagyni az övezetet, csak Egyiptom felé, Rafahnál működik egy szárazföldi határátkelőhely. Az Európát megcélzó fiatalok Egyiptomból Líbiába utaznak, ahol a beszámolók szerint sokakat közülük kirabolnak, és embertelen körülmények közé kényszerítenek.



A Gázában élő palesztinok egyre jelentősebb része nem csak Izraelt hibáztatja a magas adókért és a szegénységért, hanem a Hamászt is, amelynek vezetői közül - az övezetben maradók szerint - többen családostul külföldre költöztek, luxuskörülmények között élnek főleg Bejrútban, Dohában vagy Isztambulban. Az utóbbi évtizedben külföldre költözött például Iszmáil Haníjje, a mozgalom politikai vezetője, Fathi Hamad, a Hamász kommunikációjának irányítója, és Számi Abu Zuhri, a szervezet korábbi szóvivője.



Az Izrael Ma (Jiszráél Hajom) című újság honlapja szerint múlt szombaton is volt egy több tízezer fős tüntetés Gázában. A demonstrálók ezúttal a Hamász rivális pártjának, a Fatahnak a zászlai alatt vonultak föl. A Fatah vezeti a Palesztin Hatóságot, amely Ciszjordániában továbbra is uralmon van, csak a Gázai övezet került ki az irányítása alól a Hamász 2007-es puccsával. A tüntetésen egyúttal a Fatah megalakításának 58. évfordulóját ünnepelték, ezzel jelezve, hogy nőtt a Mahmúd Abbász vezette párt népszerűsége az övezetben a Hamász kárára.



A palesztin statisztikai hivatal adatai szerint a Gázai övezet 2,3 millió lakosának kétharmada szegénységben él. A gázai székhelyű Maszarat kutatóintézet szerint az elmúlt öt évben körülbelül 36 000 ember hagyta el kivándorlás céljából az övezetet.