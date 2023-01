Bűnügy

Letartóztatták "a világ legkeresettebb embercsempészét"

Letartóztatták "a világ legkeresettebb embercsempészét", az eritreai Kidan Zekariasz Habtemariamot Szudánban - közölte csütörtökön az Egyesült Arab Emírségek belügyminisztériumának egyik magas rangú tisztviselője.



Szaid Abdullah Al-Szuvajdi az Interpol nemzetközi rendőrségi együttműködési szervezet képviselőjével közösen megtartott sajtótájékoztatóján elmondta: az eritreai férfi egy emberrablásokra, valamint Afrikából Európába tartó bevándorlók ezreinek becsapására szakosodott bűnszövetkezet vezetője volt. Noha 2020-ban Etiópiában már letartóztatták, egy évvel később sikeresen megszökött a börtönből, így távollétében ítélték életfogytiglani börtönbüntetésre.



Eltűnése után az Egyesült Arab Emírségek rendőrsége széles körű nyomozásba kezdett - az Interpolt is bevonva - Habtemariam testvérének illegális pénzügyi tranzakcióiból kiindulva.



Végül Szudánban, a helyi rendőrség bevonásával sikerült beazonosítani, majd január 1-jén elfogni Habtemariamot. A bűnöző akkor már kiemelt jelzéssel szerepelt az Interpol nemzetközi körözési listáján.



Az emírségek nevében megszólaló belügyi vezető kiemelte, hogy az embercsempész-hálózat irányítójának elfogásával az egyik legfontosabb afrikai migrációs útvonalat számolják fel, amelyen eritreai, szudáni és szomáliai migránsok ezrei vonultak Líbia partvidékére, majd csónakokra szállva a Földközi-tengeren utaztak tovább Európa felé.



A sajtóeseményen az Interpol egyik igazgatója, Stephen Kavanagh megerősítette, hogy az elfogott embercsempész Etiópián kívül Hollandiában és több más országban is a legkeresettebb bűnözőnek számított, majd hozzátette: a férfi sikeres felkutatásában és elfogásában is kulcsszerepet játszott az emírségi, az etióp, a holland és a szudáni hatóságok hatékony együttműködése.