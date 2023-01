USA

Késtokon talált DNS-minta vezette nyomra a hatóságokat az idahói négyes gyilkosság ügyében

Egy késtokon talált DNS-nyom, mobiltelefon- és közlekedési adatok, valamint a túlélő lakótárs vallomása vezette a rendőrséget a tavaly novemberben elkövetett Idaho állambeli négyes egyetemistagyilkosság gyanúsítottjának nyomára - derült ki a nyomozás csütörtökön kiadott irataiból.



A nyomozati jegyzőkönyvet azzal egy időben hozták nyilvánosságra, hogy a gyanúsított, Bryan Kohberger megjelent az Idaho állambeli bíróság előtt. A 28 éves férfit szerdán szállították át Idahóba Pennsylvania államból, ahol a szülei házában vették őrizetbe december 29-én.



A tárgyalóteremben a bíró felolvasta a betörést és négy rendbeli emberölést tartalmazó vádpontokat, valamint ismertette a kiszabható büntetést. Az előzetes bírósági meghallgatást január 12-ére tűzték ki, amit a gyanúsított tudomásul vett. Az ügyvéd azt kérte, hogy a bíróság fontolja meg óvadék ellenében a szabadlábra helyezést, amit a bíró - egyetértve az ügyésszel - a bűncselekmény súlyára tekintettel elutasított.



Tavaly november 13-án hajnalban az Idaho állambeli Moscow egyetemi városban saját bérelt házában gyilkosság áldozatává vált négy egyetemista, három nő és egy férfi. A bűncselekmény idején két másik bérlő is a háromszintes épületben tartózkodott, ők tanúként működtek közre a nyomozásban. A hatóságok csaknem 7 héttel később tudták letartóztatni a gyanúsítottat, miután elegendő bizonyíték gyűlt össze ellene.



A nyomozati jegyzőkönyv alapján Bryan Kohbergert először november végén hozták összefüggésbe a gyilkosságokkal, miután megállapították, hogy tulajdonosa egy fehér személyautónak, amelyet a bűncselekmény helyszínén láttak az elkövetés idején. Azt is megállapították, hogy a férfi az autó rendszámának cseréjét kérte nem sokkal a gyilkosságok után.



Az iratokból az is kiderül, hogy november 13-án kora hajnalban, a gyilkosságok elkövetése idején házban tartózkodó két túlélő egyike zajokra ébredt fel, és kinézve szobájának ajtaján egy maszkot viselő alakot látott elmenni ajtaja mellett, akinek a személyleírása ráillett a gyanúsítottra. A lakótárs volt, aki reggel értesítette a rendőrséget.



A nyomozati jegyzőkönyv szerint az egyik áldozat ágyán a helyszínelők egy késtokot találtak, rajta egy férfi DNS-ével. Később ezt vetették össze Kohberger szüleinek pennsylvaniai otthona közelében a hulladékból szerzett mintákkal.



A gyanúsított december közepén az ünnepekre a gyilkosság idején is látott fehér autóval utazott édesapja társaságában az Egyesült Államok északnyugati részéből a keleti Pennsylvania államba. A nyomozó hatóságok öt napig tartó helyszíni megfigyelés után ott fogták el a gyanúsítottat szülei házában december 29-én hajnalban.

A Bryan Kohberger elleni bizonyítékok között, a DNS-minta egyezése mellett, szerepelnek mobiltelefonjának információi, amelyek szerint a gyilkosság éjszakáján az Idaho állambeli Moscow városában járt. A nyomozás azt is megállapította, hogy a gyilkosságot megelőző hónapokban több alkalommal is a bűncselekmény elkövetésének környékén tartózkodott a nevére regisztrált mobiltelefon adatai alapján.



A gyanúsított az Idaho állammal szomszédos Washington államban lakott, alig 15 percre a bűncselekmény helyszínétől. Bryan Kohberger a Washington állami egyetem kriminológia szakos doktori hallgatója.