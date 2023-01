Izrael

Meghalt egy tizenéves palesztin egy izraeli katonákkal vívott összecsapásban Ciszjordániában

Meghalt egy 16 éves palesztin fiatal egy izraeli katonákkal vívott összecsapásban csütörtök hajnalban egy nabluszi menekülttáborban - jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportál.



A 16 éves Amer Abu Zajtunt a palesztin egészségügyi hatóságok közlése szerint fejbe lőtték az izraeli csapatokkal vívott heves fegyveres tűzharcban, melyet csütörtök hajnalban az Oroszlán Barlangja nevű palesztin fegyveres szervezet tagjai folytattak az izraeli kommandósokkal Nabluszban, a Balata menekülttáborban.



Abu Zajtun korábban képeket tett közzé a Facebookon, melyeken géppuskával látható, ezzel jelezte kötődését a helyi fegyveres csoporthoz.



Az izraeli hadsereg szerint a csapatok tömeges tűz alá kerültek, amikor a menekülttáborban letartóztattak két, terrorgyanú miatt körözött embert. A katonák viszonozták tüzet.



A katonai szóvivő jelentése szerint a szerdáról csütörtökre virradó éjjeli razziákon Ciszjordániában további 12 palesztint tartóztattak le, lefoglaltak több lőfegyvert, és máshol is voltak erőszakos incidensek.



Tavaly tavasszal a palesztin szélsőségesek terrorcselekmények sorozatát indították el izraeliek ellen, és 31 ember halálát okozták. Tavaly több mint 170 palesztin is életét vesztette, idén már négy halottat számolnak. Sokan - de nem mindegyikük - támadásokban vagy a biztonsági erőkkel való ciszjordániai összecsapásaikban vesztették életüket.



A razziák célja az izraeli hadsereg szerint a fegyveres hálózatok felszámolása és az újabb támadások megakadályozása. Legutóbb 2006-ban halt meg 2022-höz hasonlóan sok palesztin izraeli katonákkal vívott összecsapásokban.