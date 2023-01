Ukrajnai háború

Putyin Erdogannak: Kijevnek el kell fogadnia Moszkva feltételeit

Az ukrajnai politikai rendezés érdekében Kijevnek el kell fogadnia Moszkva követeléseit és a megváltozott területi realitásokat - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Kreml sajtóosztályának tájékoztatása szerint csütörtökön török hivatali partnerének, Recep Tayyip Erdogan elnöknek.



Putyin azt hangoztatta, hogy a Nyugat romboló szerepet játszik a konfliktusban, mert fegyvert szállít Kijevnek, valamint műveleti információval látja el és célpontokat azonosít be a számára. Mindemellett az Erdogan által a konfliktus politikai rendezése érdekében felajánlott török közvetítéssel kapcsolatban az orosz államfő "megerősítette Oroszország nyitottságát a komoly párbeszédre - feltéve, hogy a kijevi hatóságok eleget tesznek a jól ismert és többször hangoztatott (orosz) követeléseknek, és figyelembe veszik az új területi realitásokat" - olvasható a tájékoztatóban.



A két elnök szót ejtett az ukrán gabonaexportról szóló isztambuli megállapodásokról, valamint az Oroszországból érkező élelmiszer- és műtrágyaszállítások feloldásáról is. "Hangsúlyozták a jóhiszemű, átfogó megközelítés szükségességét, amely magában foglalja az orosz export előtt álló valamennyi akadály felszámolását" - állt a közleményben.



A felek kitértek a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok további bővítésére, elsősorban az energiaágazatban. Hangsúlyozták az olyan stratégiailag fontos közös projektek végrehajtásának prioritását, mint egy regionális gázközpont létrehozása Törökországban és az akkuyui atomerőmű megépítése.



Putyin és Erdogan a szíriai rendezés kilátásaival kapcsolatban pozitívan értékelte az orosz, a török és a szíriai védelmi miniszter 2022 decemberében Moszkvában megtartott találkozóját, amelyen részt vettek a három ország hírszerző szolgálati vezetői is. A két államfő kifejezte abbéli reményét, hogy a háromoldalú kapcsolatok fejlesztése hozzájárul Szíria helyzetének kardinális javulásához, beleértve a területi integritás helyreállítását, a menekültprobléma megoldását és a nemzetközi terrorista szervezetek elleni küzdelmet.