Erőszak

Tettlegességgel vádolja bátyját Harry herceg új könyvében

Tettlegességgel vádolja megjelenés előtt álló új könyvében bátyját, Vilmos brit trónörököst Harry herceg.



A Spare (Tartalék) című 416 oldalas memoárkötet január 10-én kerül világszerte a könyvesboltokba, a Guardian című brit lap azonban, amelyhez eljutott egy előzetes példány, már csütörtökön közölt néhány részletet a műből.



A legnagyobb feltűnést az a rész keltette, amelyben Harry - III. Károly király és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia - felfedi, hogy Vilmos egy vita hevében tettlegességre ragadtatta magát vele szemben.



A leírás szerint a trónörökös - aki édesapja után majdan az Egyesült Királyság uralkodója lesz - a gallérjánál ragadta meg és a földhöz teremtette öccsét, miközben nyakláncát is elszakította.



A könyv szerint az incidens még 2019-ben, Harry londoni otthonában történt. A vita Harry amerikai felesége, Meghan hercegnő körül robbant ki, akit a Guardian által idézett leírás szerint Vilmos nehéz természetűnek, gorombának, nyers modorúnak nevezett.



Harry a veszekedés közben azzal vádolta bátyját, hogy "a sajtóban Meghanról elterjedt narratívát szajkózza".



A könyvrészlet szerint a Vilmos részéről tettlegességig fajuló vita "látható sérüléseket" okozott Harry hátán, mivel Harry éppen a kutya itatótáljára esett, amely eltört alatta és megvágta.



Vilmos ezután felajánlotta Harrynek, hogy üssön vissza, ahogy ez a gyerekkorukban lezajlott verekedéseik után is szokásuk volt, ám Harry erre nem volt hajlandó. Vilmos ezután távozott, de nem sokkal később visszatért és bocsánatot kért - olvasható a könyvrészletben.



Harry szerint Vilmos már a vita kirobbanása előtt is forrt a dühtől, és a kedélyek csak még tovább hevültek, miután sértő megjegyzéseket vágtak egymáshoz.



Vilmos közölte öccsével, hogy csak segíteni szeretne, ám amikor Harry visszakérdezett, hogy Vilmos szerint ez a viselkedés tényleg segít-e bármin is, a trónörökös elvesztette önuralmát, és káromkodások közepette közelített felé.



Harry nyugtató gesztusként Vilmos felé nyújtott egy pohár vizet, ám ezzel az ellenkező hatást érte el: bátyja nekiesett és gallérjánál fogva a konyhapadlóra teremtette.



A Guardian szerint az egész könyvet keretként fogja össze az a keserűség, amelyet Harry érez amiatt, hogy ő csak a "tartalék" a királyi családban.

A memoár címe is erre utal, hiszen az elterjedt mondás szerint a mindenkori uralkodó akkor gondoskodik megfelelően a trónutódlásról, ha házasságából születik egy trónörökös (heir) és egy tartalék is (spare) arra az esetre, ha az elsőszülött utóddal történne valami.



Harry jelenleg az ötödik a brit trónutódlási sorban.



A könyvet hosszú hetek óta feszült figyelemmel várja a világ, különös tekintettel arra, hogy Harry és Meghan 2020 márciusában felhagyott a brit királyi család magas rangú tagjaiként rájuk háruló hivatalos feladatok ellátásával, és első gyermekükkel, Archie Harrison Mountbatten-Windsorral együtt Kaliforniába költöztek.



Harry és a királyi család között azóta is feszült a viszony. Különösen feltűnő ez a feszültség és elhidegülés Harry és Vilmos kapcsolatában.



Világszerte hatalmas vihart kavart az a kétórás interjú is, amelyet Harry és Meghan Oprah Winfrey-nek adott 2021 márciusában, és amelyben hangsúlyosan szó esett a házaspár által az udvarban tapasztalt "rasszista megnyilvánulásokról".



Az édesanyja részéről afrikai-amerikai gyökerű Meghan elmondta: még várandós volt elsőszülött kisfiával, amikor Harrynek "valaki" a királyi családból felvetette, hogy a születendő gyermek bőrszíne "vajon mennyire lesz sötét".



Harry abban az interjúban kifejtette: a rasszista megnyilvánulásoknak komoly szerepük volt abban, hogy ő és felesége 2020-ban felhagyott a királyi család szolgálatában végzett tevékenységével és Amerikába költözött.