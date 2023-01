Légiközlekedés

Nem fogja kitalálni hogyan: lebukott a repülő társaság - hazudtak az eltűnt böröndről - videó

Egy washingtoni nő hazugsággal és félrevezetéssel vádolja a United Airlines légitársaságot, miután az ünnepi utazási zűrzavar idején eltűnt a poggyásza és saját magának kellett kinyomoznia annak hollétét.



Valerie Szybala végül hétfőn találta meg a poggyászát egy futárszolgálatnál, mérföldekre az otthonától, és napokkal azután, hogy a poggyász elveszett egy utazás során.



Az elveszett bőröndjét üldöző ötnapos hajszát a Twitteren dokumentálta, tweetjei több mint 6 millió megtekintést értek el.



Szybala azt állítja, hogy az Apple AirTag nevű nyomkövető eszköze megcsúfolta a United állításait, miszerint a táskája vagy úton van az otthona felé, vagy egy biztonságos raktárban tartják.



Szybala végül újra megfoghatta saját csomagjait egy észak-washingtoni lakókomplexumban, a Rhode Island Avenue-n az AirTag segítségével. A komplexum mérföldekre van az otthonától.



A futár, akinél volt a csomagja, elmondta Szybalának, hogy a bőröndöt tévedésből kétszer is téves címre küldték.



Az AirTag a táskát Maryland és Virginia külvárosában, valamint a lakókomplexumban, egy közeli Mcdonald's étteremben és bevásárlóközpontokban észlelte.



Szybala fotókat is tweetelt, miután más csomagokat is talált kiürítve és kidobálva az épület mögött, ami felvetette a gyanút az esetleges lopásra.