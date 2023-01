Tragédia

Meghalt a betoncsőbe esett vietnámi kisfiú, akit csaknem 100 órán keresztül próbáltak kiszabadítani

Életét vesztette szerdán az a vietnámi kisfiú, aki három napja egy hídépítkezésen egy földbe süllyesztett, 35 méter hosszú betoncső szűk nyílásán keresztül a mélybe esett - közölték a vietnami hatóságok.



A vietnámi média szerdán arról számolt be, hogy a Nam nevű kisfiú kiszabadítására tett erőfeszítések nem jártak sikerrel, megállapították, hogy már nem él. A betoncsőbe esett gyereket csaknem száz órán keresztül próbálták kiszabadítani. Korábban Pham Minh Chinh vietnami kormányfő az országos mentőszolgálatot is arra utasította, hogy segítsenek a helyi mentőcsapatnak.



A mentőalakulatok továbbra is a holttest kiszabadításán fáradoznak, hogy a kisfiút el lehessen temetni - mondta a déli Dong Thap tartomány elnökhelyettese, Doan Tan Buu.



A fiú szombaton esett a 25 centiméter átmérőjű résbe a Mekong deltájánál fekvő tartomány egy hídépítkezésén, ahol társaival vashulladékot keresett.