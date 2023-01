Izrael

Keresztény sírokat rongáltak meg Jeruzsálemben zsidó fiatalok

Több mint harminc keresztény sírt rongáltak meg Jeruzsálemben a Cijón-hegyi protestáns temetőben vallásos zsidókra jellemző öltözékű fiatalok újévkor - jelentette rendőrségi beszámolók alapján a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet szerdán.



Január elsején két, hagyománykövető vallásos zsidókra jellemzően pajeszes, fejükön kapedlit viselő fiatal ledöntött és megrongált számos keresztény sírt Jeruzsálem óvárosánál, a Cijón-hegyen lévő protestáns temetőben.



A tönkretett sírok közt van a 19. századi anglikán misszionáriusnak, Jeruzsálem protestáns püspökének, Samuel Gobetnek a nyughelye is. Ebben a temetőben temettek el négy, az első világháborúban az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregével a Szentföldre került magyar katonát is.



A helyi biztonsági kamera felvétele szerint szándékosan tettek kárt a kiszemelt, feltűnő keresztény jegyekkel, például nagy kereszttel díszített sírokban újév reggelén.



A kárt 99 ezer 700 dollárra becsülik.



Az izraeli rendőrség nyomozást indított a vandálok kézre kerítésére. Hasonló bűncselekményt követtek el 2013-ban is, amely miatt négy zsidó gyanúsítottat tartóztattak le.