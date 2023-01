Ukrajnai háború

Román miniszter: Bukarest nem Ukrajnának, hanem saját magának és NATO-tagországoknak fog lőszert gyártani

Románia saját tartalékainak növelésére és más NATO-tagországoknak fog lőszert gyártani, nem pedig Ukrajnának - jelentette ki Florin Spataru román gazdasági miniszter, miután az amerikai sajtóban olyan hírek jelentek meg, hogy Bukarest közvetlenül Ukrajnának szállíthat lőszert.



A miniszter a román Digi24 hírtelevíziónak elmondta, hogy 2022-ben valóban voltak tárgyalások a NATO-n belül, hogy a tagállamok közös fejlesztésekkel finanszírozzák a lőszergyártást, de Bukarest még nem írt alá sem szándéklevelet, sem megállapodást erről. Ugyanakkor Románia 10 millió eurót (3,9 milliárd forint) különített el 2022-ben lőszergyártási kapacitásainak korszerűsítésére.



A miniszter hangsúlyozta, hogy Románia nem fog közvetlenül lőszert szállítani Ukrajnának. Rámutatott: azért fejlesztik a lőszergyártási kapacitást, hogy Románia biztosítsa a saját szükségleteit, valamint más NATO-tagországokat is el tudjon látni, mert a tagállamok lőszertartaléka minimális szintre csökkent.



A miniszter megerősítette, hogy Németországgal és más NATO-tagállamokkal is folynak tárgyalások a közös fejlesztésekről. Hozzátette: nem csak lőszergyártásról, hanem egy lőporgyár nyitásáról is egyeztetnek. A tárcavezető reményét fejezte ki, hogy januárban lezárulnak a tárgyalások.