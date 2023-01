Gasztronómia

Az interneten árulják az utolsó boszniai McDonald's-hamburgert

Kétezer konvertibilis márkáért, azaz több mint 40 ezer forintért hirdette meg az utolsó, Bosznia-Hercegovinában megvásárolt McDonald's-es hamburgert egy férfi, miután a múlt év végén a gyorsétteremlánc utolsó üzlete is bezárt a nyugat-balkáni országban.



A Klix.ba szarajevói hírportál beszámolója szerint Bosznia-Hercegovinában 2011-ben nyílt meg az első McDonald's, amelyből az országban három a fővárosban, Szarajevóban, kettő pedig a turisták közkedvelt városában, Mostarban működött.



Tavaly többször is lehetett hallani arról, hogy veszteségesek a McDonald's boszniai gyorséttermei. A helyi hússütödék, a csevapokat, pljeskavicákat és kebabokat árusító üzletek olcsóbban kínálják kiadósabb fogásaikat, az év végére pedig az is kiderült, hogy az amerikai gyorsétteremlánc feladja a versenyt. December utolsó napjaiban hosszú sorok alakultak ki az éttermeknél, mindenki szeretett volna még egy utolsót harapni az amerikai hamburgerekbe.



A Klix.ba szerint az amerikai cég azért vonta vissza a működési engedélyt boszniai franchise-ától, mert a cég számos botrányba keveredett az évek során. Ezek közül a legutóbbi tavaly év végén robbant ki, amikor kiderült, az egyik étterem félmillió eurónyi (körülbelül 200 millió forint) adósságot halmozott fel, és az üzlethelyiségét is elveszítette banki tartozás miatt.



A szarajevói sajtó szerint azonban nem kizárható, hogy hamarosan újra megnyílhat egy-két McDonald's Bosznia-Hercegovinában, erre enged következtetni például, hogy az egyik szarajevói éttermet decemberben felújították. Az utolsó McDonald's-hamburgert árusító férfi ebben az esetben csak abban reménykedhet, hogy az általa kínált termék még az újranyitás előtt elkel.