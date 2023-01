Ukrajnai háború

Orosz tábornok: nőtt az újévi ukrán rakétacsapás halottjainak száma, a HIMARS-t likvidálták

Az újévi ukrán rakétacsapásban Makijivkában életüket vesztett orosz katonák száma 89-re nőtt, a HIMARS sorozatvető pedig, amelyből a rakétákat kilőtték, megsemmisült a megtorló csapásban - közölte szerdán Szergej Szevrjukov altábornagy, az orosz fegyveres erők katonapolitikai főcsoportfőnöksége vezetőjének első helyettese.



Korábban 63 orosz katona haláláról számolt be a hivatalos orosz tájékoztatás.



Szevrjukov szerint az ukrán tüzérség január 1-jén, moszkvai idő szerint 0 óra 1 perckor hat HIMARS-rakétát lőtt ki egy orosz katonai egység ideiglenes telepítési pontjára Makijivka falu közelében. A rakéták közül kettőt elfogott a légvédelem, másik négy pedig eltalált egy épületet, amelyben orosz katonákat szállásoltak el, beomlasztva a tetőszerkezetet.



A tábornok szerint közvetlenül a csapást követően az egység tisztjei és más egységek katonái mindent megtettek az áldozatok megmentése érdekében, elsősegélyben részesítve és kórházba szállítva őket.



"Sajnos, a vasbetonszerkezetek törmelékének eltávolítása során életüket vesztő bajtársaink száma 89-re nő" - mondta.



A tragédia fő oka a védelmi minisztérium szerint az volt, hogy a személyi állomány körében a tilalom ellenére is tömeges volt a mobiltelefonhasználat, ami az ukrán fél számára lehetővé tette, hogy bemérje a katonák tartózkodási helyét.



Az altábornagy azt mondta: az orosz erők válaszul megsemmisítették a HIMARS sorozatvetőt, amelyből a támadást indították. Emellett a druzskivkai vasútállomás közelében végrehajtott rakéta- és légicsapások megsemmisítettek további négy HIMARS-t, négy RM-70 Vampire sorozatvetőt, több mint 800 hozzájuk való lőszert, nyolc járművet, valamint megöltek több mint kétszáz ukrán "nacionalistát" és külföldi "zsoldost".



Dmitrij Rogozin, a Roszkoszmosz volt vezérigazhatója, a Cári Farkasok katonai tanácsadócsoport vezetője szerdán a Telegram-csatornáján közölte, hogy elküldött egy testéből kioperált repeszdarabot Pierre Lévy moszkvai francia nagykövetnek, azt kérve tőle, hogy adja át Emmanuel Macron elnöknek. Rogozin december 22-én Donyeckben sebesült meg a vállán és nyaki gerincén egy francia CAESAR önjáró tarackkal végrehajtott tüzérségi támadás következtében, amelyben Vitalij Hocenko, az Ukrajnáról elcsatolt Donyecki Népköztársaság miniszterelnöke is megsebesült. Rámutatott arra, hogy Donyec-medencében civilek százai, köztük gyerekek életét oltották ki francia fegyverek és zsoldosok.



Rogozin arra kérte Lévyt, hogy mondja meg Macronnak: Franciaország és más NATO-országok nem vonhatják ki magukat a Donyec-medencében elkövetett háborús bűncselekmények felelőssége alól. Sajtóértesülések szerint a Roszkoszmosz volt vezetője és környezete ellen is mobiltelefonforgalmi adatok alapján intéztek támadást.

Mihail Razvozsajev, Szevasztopol kormányzója szerdán Telegram-bejegyzésben közölte, hogy az orosz légvédelem a belbeki katonai repülőtér közelében, a tenger felett lelőtt két drónt.