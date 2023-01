Ukrajnai háború

Orosz katonának öltöztek a szilveszteri hagyományőrzők egy romániai faluban, Ukrajna tiltakozik

Tiltakozik a bukaresti ukrán nagykövetség amiatt, hogy egy Bákó megyei faluban orosz katonának öltöztek a hagyományos szilveszteri jelmezes felvonulás részvevői.



"Az orosz agresszió jelképeit be kell tiltani az egész civilizált világban" - írta kedd esti Facebook-bejegyzésében az ukrán diplomáciai képviselet, és arra kérte a román hatóságokat, hogy vizsgálják ki a történteket.



A moldvai Berzunc (Berzunti) községben hagyományosan megszervezett jelmezes felvonuláson több résztvevő orosz katonának öltözött és katonai gépkocsikat imitáló, "Z" betűvel feliratozott mezőgazdasági járművekkel vonult fel. A közösségi médiában elterjedt felvételek szerint a "harckocsikra" "rakétákat" is szereltek.



A bukaresti ukrán nagykövetség bejegyzésében azt írta: sajnálattal veszi tudomásul, hogy miközben Ukrajnát aznap is súlyos orosz rakétatámadások érték, Bákó megyében "egy viccesnek szánt felvonulást szerveztek az orosz terroristák szimbólumait használva".



"Meggyőződésünk, hogy az ilyen cselekedetek ellentmondanak a román nép álláspontjának, miszerint feltétel nélkül támogatja Ukrajnát az ellene indított orosz háborúban" - idézte az ukrán nagykövetség üzenetét az Agerpres hírügynökség. A kijevi diplomácia hozzátette: reméli, hogy a román társadalom a helyén fogja kezelni az ügyet.



A Bákó megyei rendőrség korábban közölte, hogy nyomozást indított a rendezvénnyel kapcsolatban. Az Agerpres szerint a rendőrség hivatalból vizsgálódik a szélsőséges szervezetek, jelképek és cselekedetek, valamint a háborús bűnösök kultuszának tilalmáról szóló sürgősségi rendelet alapján.