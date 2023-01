Energiaválság

A francia kormány nyomást gyakorol az energiaszolgáltatókra a kkv-k érdekében

A francia kormány kedden nyíltan nyomást gyakorolt az energiaszolgáltatókra a kis- és középvállalkozások (kkv) érdekében, amelyek egyre nehezebben tudják kifizetni a többszörösére emelkedett energiaszámlákat. A pékek január 23-ra tiltakozó megmozdulást hirdettek Párizsban.



"Az energiaszolgáltatók jelenleg nem támogatják eléggé a pékségeket és a kkv-kat. Azt kérem, hogy többet tegyenek, jobban és azonnal" - fogalmazott keddi sajtótájékoztatóján Bruno Le Maire gazdasági miniszter.



Élisabeth Borne miniszterelnök kedden jelezte, hogy amennyiben a pékek túlzónak ítélik meg az energiaáraik emelkedését, azonnal és büntetés nélkül felmondhatják a szerződésüket a jelenlegi szolgáltatójukkal, és újat választhatnak. Ezt a "rendkívüli" intézkedést a szolgáltatók külön-külön fogják elbírálni abban az esetben, ha az energiaárak emelkedése csődhelyzettel fenyeget egy vállalkozást.



"Az engedmény elsősorban a kézműves szakmákat érinti, amelyek kétszeresen megszenvedik az inflációt, egyrészt az energiaárak, másrészt a nyersanyagok árának emelkedésében" - mondta a tárcavezető az áram- és gázszolgáltatókkal folytatott egyeztetését követően.



"Nagyon jelentős támogatások léptek életbe" - ismerte el Dominique Anract, a francia pékségek és cukrászdák országos konföderációjának elnöke. Hozzátette, hogy a több mint tízszeresére emelkedett energiaszámlák miatt viszont "semmi nem lesz elegendő".



Az egyre erősödő elégedetlenség miatt a kormány azt is bejelentette, hogy a kkv-k, beleértve a pékségeket is halasztást kapnak a járulékok és adók befizetésére annak érdekében, hogy fizetőképesek maradjanak, valamint a számláik kifizetését is elhalaszthatják.



Két déli régió, Auvergne-Rhone Alpes és Provence-Alpes-Cote d'Azur vezetése eközben bejelentette, hogy a területükön dolgozó pékeknek rendkívüli támogatást nyújt.



Hivatalos adatok szerint naponta 12 millióan keresik fel a mintegy 35 ezer francia pékséget, ahol évente több mint 6 milliárd kézműves bagett készül. A ropogós héjú, hosszúkás francia fehérkenyér, a bagett decemberben - a francia életmód jelképeként - felkerült az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) szellemi világörökségi listájára.