Az amerikai milliárdos újévi tűzijátéka erdőtüzet okozott Új-Zélandon

A feldühödött helyi lakosok petíciót terveznek benyújtani az ilyen magán tűzijáték-bemutatók betiltása érdekében. A milliárdos nem hajlandó bocsánatot kérni.

Az Anthony Malkin milliárdos által fizetett tűzijáték tűzvészhez vezetett, és majdnem leégett a háza a pazar szilveszteri ünnepségen Új-Zélandon.



A brit média beszámolói szerint a rendkívül drága tűzijátékot éppen az újév hajnalán gyújtották meg Queenstown külvárosában, Dalefieldben, egy dombtetőn fekvő luxusüdülőben. A robbanásszerű show miatt három helyen is fellobbantak a lángok.



A tűzoltók tíz perccel később érkeztek ki, amikor a lángok már 5000 négyzetméteres területre terjedtek ki. A lángokat hajnali fél háromra sikerült megfékezni, a tűzoltók azonban reggel 7 óráig még a helyszínen figyelték a helyzetet.



A Malkin vendégeit evakuálták, mivel a tűz 15 méterre megközelítette az épületet.



A helyi lakosok már a rendezvény előtt petíciót nyújtottak be a tűzijátékok törlése érdekében, arra hivatkozva, hogy a robbanások hangos zaja veszélyes az állatokra. Most a feldühödött helyiek biztonsági aggályokra hivatkozva be akarják tiltani a magán tűzijátékokat.



"Egyszerűen vicc, hogy egy jöttment negyedórás tűzijátékot tarthat, majd felgyújthatja a dombot" - mondta Johnny Quinn, a petíciót indító férfi. "Alapvetően az egész környéket felzaklatta. A környéken mindenkinek tönkretette az éjszakáját, de gondoljunk csak a tűzoltókra, akiknek munkát okozott. Mindannyiuknak családja van."



Quinn szerint Malkin még nem kért bocsánatot az eset miatt. Malkin családjának szóvivője azt mondta a brit médiának, hogy nem lesz más nyilatkozat, mint hogy kifejezi, hogy mennyire hálás a tűzoltóság és a rendőrség szakértői munkájáért".