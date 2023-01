Űrkutatás

Kína igényt tart a Hold nyersanyagban gazdag részeire - NASA

Kína megpróbálhatja ellenőrzése alá vonni a Hold nyersanyagokban gazdag helyeit, ha megnyeri a Föld egyetlen kísérőbolygójáért folyó versenyt az Egyesült Államokkal szemben - mondta Bill Nelson, a NASA ügyvezetője.



"Tény: űrversenyben vagyunk" - mondta Nelson a Politico című lapnak adott vasárnapi interjújában.



"És az is igaz, hogy jobb, ha vigyázunk, nehogy ők [Kína] tudományos kutatás ürügyén tartósasn ott legyenek a Holdon. És az sem kizárt, hogy azt mondják: 'Maradjatok távol, mi itt vagyunk, ez a mi területünk'" - figyelmeztetett.



A probléma az, hogy "a Hold déli pólusán van csak annyi hely, amiről jelenleg úgy gondoljuk, hogyalkalmas olyan fontos dolgokra, mint a vízgyűjtésre és így tovább" - tette hozzá az amerikai űrkutatási hivatal vezetője.



Állításának indoklásaként a pekingiek földi magatartását hozta fel. "Aki kételkedik ebben, csak nézze meg, mit tettek a Spratly-szigetekkel", azzal a dél-kínai-tengeri szigetcsoporttal, amelyet más nemzetek vitatnak, de ahol a kínai hadsereg bázisokat létesített - mondta Nelson.



2019-ben Kína lett az első ország, amely a Csang'e 4 robotmisszió keretében leszállást hajtott végre a Hold túlsó oldalán. Később képes volt holdi mintákat szállítani vissza a Földre. Peking azt állítja, hogy 2030 előtt embert akar juttatni a Holdra, később pedig tudományos kutatóállomást akar létesíteni ott.



Az elmúlt években a Kínai Nemzeti Űrügynökség (CNSA) egy űrszondát és egy rovert is sikeresen a Marsra küldött, valamint nemzeti űrállomását Föld körüli pályára állította.



"Kína az elmúlt évtizedben hatalmas sikereket és előrelépéseket ért el" űrprogramjában - ismerte el Nelson. Mindazonáltal továbbra is bizakodását fejezte ki, hogy a NASA rendelkezik azzal, ami ahhoz szükséges, hogy ismét megnyerje a versenyt, és teljesítse kitűzött célját, miszerint 2025-ben legénységi küldetést küld a Holdra.



Peking számos alkalommal cáfolta az amerikai vádakat, miszerint űrprogramja mögött alattomos szándék állna. Augusztusban a kínai külügyminisztérium szóvivője, Zhao Lijian azt mondta, hogy "a világűr nem egy birkózó pálya, hanem a mindenki számára előnyös együttműködés fontos terepe". A kozmosz felfedezése "az emberiség közös törekvése, és mindenkinek hasznára kell válnia" - mondta Zhao, hozzátéve, hogy Kína elkötelezett az űr békés célú felhasználása és a más országokkal való együttműködés mellett.