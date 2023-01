Konfliktus

Kim Dzsongun kirúgta a legfőbb katonai vezetőjét

Kim Dzsongun észak-koreai vezető elbocsátotta az ország hadseregének második számú parancsnokát, Pak Dzsongcsont - jelentette az állami média.



Pakot, aki a kormányzó Munkáspárt Központi Katonai Bizottságának alelnökeként és a párt Központi Bizottságának titkáraként szolgált, Ri Jong-gil váltotta fel.



A döntést a bizottság múlt heti éves ülésén hozták meg - jelentette vasárnap a KCNA állami hírügynökség. Pakot az ülésen az első sorban ülve, lehajtott fejjel mutatták. Később ismét üresen mutatták a helyét.



A Kim által vezetett Központi Katonai Bizottságot még az ország védelmi minisztériumnál is hatalmasabbnak tartják, ha katonai döntéshozatalról van szó.



Az átrendeződésre nem adtak okot, de az észak-koreai kormány rendszeresen átrendezi a vezetői pozíciókat betöltő személyeket.



Oh Gyeong-sup, a szöuli Korea Institute for National Unification munkatársa a Reutersnek elmondta, hogy Pak vállalhatta a felelősséget a "biztonsági műveletek kudarcáért" egy olyan incidenst követően, amelyben észak-koreai drónok behatoltak a déli légtérbe.



Amikor Szöul három drónt küldött vissza a határon túlra, Phenjan nyilvánvalóan nem válaszolt, ami arra utal, hogy védelmi rendszere nem észlelte az UAV-okat.



Pakot 2021-ben rövid időre lefokozták, amikor Kim megdorgált néhány tisztviselőt a Covid-19 járvány elleni válaszlépések kezelése miatt, de később újra előléptették.



Hétfőn Kim felszólította Phenjant, hogy fejlesszen ki egy új interkontinentális ballisztikus rakétát (ICBM) és növelje nukleáris arzenálját a Koreai-félszigeten növekvő feszültségek közepette.



Azt mondta, Phenjannak "elsöprő katonai erőre" van szüksége ahhoz, hogy megvédje magát, mivel Washington és "kétségtelen ellenségünk" Szöulban megpróbálja "elszigetelni és megfojtani" országukat. Azt mondta, hogy ki kell fejleszteni egy új rakétát, amely képes "gyors nukleáris ellencsapásra".



Kim elmondta, hogy az ország a taktikai atomfegyverek tömeges előállítására összpontosít, a 2022-re vonatkozó védelmi stratégia középpontjában pedig "az ország nukleáris arzenáljának exponenciális növelése" áll - jelentette a KCNA.



Phenjan a nyugati média számításai szerint tavaly rekordszámú rakétakísérletet hajtott végre. Keleti partjainál január 1-jén a kora reggeli órákban kilőtt egy rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát. Közben Washington és Szöul azt állítja, hogy Észak 2017 óta készül a nukleáris kísérletre.