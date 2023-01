Három napja keresik a tízéves kisfiút, aki egy 35 méteres betoncsőbe zuhant

Folytatódik a küzdelem a vietnámi kisfiúért, aki három napja egy vietnámi hídépítkezésen egy földbe süllyesztett, 35 méter hosszú betoncsőbe esett. A mentésen dolgozók nem tudják, hogy a gyerek életben van-e még.



A vietnámi média kedden arról számolt be, hogy a tízéves kisfiú, Nam kiszabadítására tett erőfeszítések eddig nem jártak sikerrel. A gyerek szombaton esett bele a 25 centiméter átmérőjű résbe a Mekong deltájánál fekvő Dong Thap tartomány egy hídépítkezésén, ahol társaival vashulladékot keresett.



A mentőcsapat továbbra is a betoncső kiemelésén fáradozik, de ez eddig nem járt sikerrel. Ha kiemelik, detektorral akarják meghatározni a fiú helyzetét, mielőtt felvágnák a betont - tájékoztatta a sajtót egy illetékes.



Közben a Pham Minh Chinh vietnámi kormányfő az országos mentőszolgálatot is arra utasította, hogy segítsenek a helyi mentőcsapatnak.

Hundreds of rescuers are trying to save a 10-year-old boy who fell into a 35m deep hole on a construction site in southern Vietnam two days ago. pic.twitter.com/KN5PKsDZ0z