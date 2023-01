Koronavírus-járvány

Kanada és Ausztrália is bevezette a Kínából érkezők kötelező tesztjét

Az Egyesült Államok és több európai ország után Kanada és Ausztrália is negatív koronavírustesztet ír elő a Kínából érkezők számára, miután a járványügyi korlátozások feloldása óta Kínában rohamosan megnőtt a koronavírus-fertőzöttek száma.



Az ausztráliai egészségügyi hatóságok helyi idő szerint vasárnap jelentették be, hogy január 5-től a Kínából, Hongkongból és Makaóból érkezőknek két napnál nem régebbi negatív tesztet kell bemutatniuk az indulás előtt.



A kanadai hatóságok is hasonló intézkedéseket hoztak, amelyek szintén január 5-én lépnek életbe.



Ausztráliát és Kanadát megelőzően számos más ország - közöttük az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, India, Japán és több európai uniós ország - vezetett be szigorúbb előírásokat a Kínából érkező utasoknak, a járvány kínai terjedéséről szóló hiányos adatok, valamint és az esetleges új variánsok megjelenése miatt is aggódnak a hatóságok.



Ausztráliában a kínai átszállással más országokból érkező utasok számára nem kötelező a teszt bemutatása.



Marokkóban január 3-tól megtiltják a beutazást a Kínából érkezőknek, bármilyen állampolgárságuk legyen is.