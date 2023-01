Erőszak

Az iszlamista indítékot vizsgálja a rendőrség egy New York-i késes támadás nyomán

Emberölési kísérlet vádjával tartják őrizetben azt az amerikai férfit, aki december 31-én New Yorkban a szilveszteri ünneplő tömegben bozótvágó késsel támadott meg rendőröket, és vizsgálják az iszlamista indítékot is - közölték a hatóságok hétfőn.



Az amerikai világváros rendőrségének közleménye szerint a támadó, a 19 éves Trevor Bickford ellen - kórházi ellátása után - hivatalosan is vádat emeltek, és letartóztatták. A férfi szilveszter éjszakáján, nem sokkal este 10 óra után támadt a rendőrökre a központi Times Square körül kialakított biztonsági zóna bejáratánál. Két rendőrt kellett kórházba vinni, egyiküket koponyasérüléssel, a másikat mély, szúrt sebbel. A támadót a rendőrök ártalmatlanították, lőtt sebekkel került kórházba.



A férfi a sajtójelentések szerint Maine államból utazott New Yorkba az ünnepséget megelőző héten, és hivatalos források szerint az interneten szélsőséges iszlamista nézeteket osztott meg.



Michael Driscoll, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) New York-i irodájának helyettes vezetője vasárnap azt közölte, hogy feltételezésük szerint a férfi egyedül cselekedett, nem voltak társai a bűncselekmény elkövetésében.



Az incidens a világhírű Times Square-től nem messze történt. A téren idén a koronavírus-járvány kezdete óta első alkalommal korlátozások nélkül tudták megrendezni a világ egyik legnagyobb létszámú óévbúcsúztató és újévköszöntő utcai rendezvényét. A szervezők egymillió embert vártak, akiknek a biztonságára több ezer rendőr vigyázott.



A rendőrök elleni támadás az ünnepséget nem befolyásolta.