Tragikus baleset

Összeütközött két helikopter egy ausztráliai turistaközpontnál, többen meghaltak

Négyen meghaltak, hárman pedig súlyosan megsérültek, miután két helikopter összeütközött helyi idő szerint hétfő délután Ausztrália északkeleti parvidékén, Queensland állam egyik zsúfolt strandja közelében - közölte a rendőrség.



A közeli Sea World vízi élménypark vendégei "hatalmas robbanásról" számoltak be. Annastacia Palaszczuk queenslandi miniszterelnök "felfoghatatlan tragédiának" nevezte a szerencsétlenséget.



A queenslandi hatóságok, illetve szemtanúk beszámolói szerint az egyik helikopter fejjel lefelé landolt egy homokpadon, a balesetet észlelve a strandolók és a kiérkező rendőrök azonnal megkezdték a gép utasainak kimentését, elsősegélyben részesítve a sérülteket.



A másik helikopter lezuhant, roncsai a rendőrség közleménye szerint egy nehezen megközelíthető területen szóródtak szét. Az ütközés következtében meghaltak és a baleset legsúlyosabb sérültjei is ezen a gépen utaztak. A queenslandi mentőszolgálat korábban azt közölte, hogy 13 ember sérült meg a balesetben.



A nyári vakáció csúcsidőszakában, a népszerű turistacélpontnak számító Gold Coast egyik északi strandján, Main Beach-en bekövetkezett balesetről felvétel is készült, amelyen látszik, hogy az egyik helikopternek röviddel felszállása után egy másik, feltehetően landolni készülő gép csapódik neki a víz felett.