Izrael

Az izraeli hadsereg tűzharcban megölt két palesztin fegyverest Ciszjordániában

Az izraeli hadsereg tűzharcban megölt két palesztin fegyverest hétfőre virradóan Ciszjordániában - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja.



A katonák azért hatoltak be éjjel a Dzsenintől északra található Dan palesztin faluba, hogy leromboljanak két házat, amelyekben a hadsereg gyanúja szerint palesztin "terroristák" rejtőzködtek. A feltételezés szerint ezek a fegyveresek lőtték le szeptember 14-én a ciszjordániai biztonsági kerítés Dzsalma nevű átkelőhelyénél Bar Falach őrnagyot, a Nahal izraeli elitegység parancsnokhelyettesét.



A két épület üres volt a katonák érkezésekor, megkezdték a lerombolását, de fegyveresek rájuk támadtak: lőttek és gyújtópalackokat dobtak rájuk. Tűzharc tört ki, és palesztin források szerint ebben halt meg a két palesztin: a 22 éves Muhammad Husíja és a 25 éves Fuad Abed.



A Fatah palesztin párt fegyveres szervezete, az Al-Aksza Mártírjainak Brigádja közölte, hogy Husija a tagjuk volt, és hogy Abed "kötelessége teljesítése közben halt meg, vérével védte a népét". A palesztin egészségügyi minisztérium három súlyos sérültről is beszámolt.



Bar Falach szeptemberben Dan faluban szintén tűzpárbajban agyonlőtte a rá támadó palesztin fegyvereseket, Ahmed Abedet és Abdul Rahman Abedet, de maga is belehalt az összecsapásban szerzett sebesülésébe. Izrael rendszeresen lerombolja azoknak a palesztinoknak a házát, akiket halálos terrortámadások elkövetésével vádol. Az elrettentő szándékú intézkedés jogosságáról és hatékonyságáról vita folyik az országban, az emberi jogi aktivisták elítélik, mert igazságtalan kollektív büntetésnek tekintik.



Tavaly tavasszal a palesztin szélsőségesek terrorcselekmények sorozatát indították el izraeliek ellen, és 31 ember halálát okozták. Tavaly több mint 150 palesztin is életét vesztette, közülük sokan - de nem mindegyikük - támadásokban vagy a biztonsági erőkkel való ciszjordániai összecsapásaikban.



A razziák célja az izraeli hadsereg szerint a fegyveres hálózatok felszámolása és az újabb támadások megakadályozása. Legutóbb 2006-ban halt meg ilyen sok palesztin izraeli katonákkal történt összecsapásokban.



Izrael az 1967-es hatnapos háborúban foglalta el Jordániától Ciszjordániát, ahol több mint 130 települést alakított ki zsidó telepesek számára, noha a nemzetközi jog tiltja civilek be- vagy kitelepítését háborúban elfoglalt területekre vagy területekről. A palesztinok Ciszjordániában és a Gázai övezetben kelet-jeruzsálemi fővárossal szeretnék létrehozni saját államukat.