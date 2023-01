Egy ortopéd sebész az IKEA áruház közepén hozott vissza egy férfit az életbe - videó

Egy videó járja be az internetet, ahogy az emberek dicsérik egy ortopéd sebész szakértő segítségét, aki egy IKEA áruház közepén visszahozott egy embert az életbe.



Egy Twitter-felhasználó, Rohit Dak osztotta meg azt a videót, amelyen édesapja egy bangalore-i IKEA áruházban hirtelen szívrohamot kapott férfit ment meg úgy, hogy újraélesztést végez a betegen. A képaláírás így szólt: "Az apám megmentett egy életet. Történetesen az IKEA Bangalore-ban voltunk, ahol valaki szívrohamot kapott, és nem volt pulzusa. Apa több mint 10 percig dolgozott rajta és újraélesztette. Szerencsés fickó, hogy egy képzett ortopéd sebész vásárolt a szomszéd sorban. Az orvosok maguk az áldás. Tisztelet!!!"



A videón a férfi hanyatt fekszik a földön, miközben egy nő az ölében támasztja a fejét. Látható, ahogy az orvos módszeresen végzi az eljárást, és megpróbálja újra beindítani a férfi szívét, miután szívrohamot követően elvesztette a pulzusát.



A videó vírusszerűen terjed, az emberek elárasztották a dicséretükkel az orvost, aki megmentette a férfi életét. Rövid idő alatt a videó több mint 500 ezer megtekintést kapott. Az emberek megjegyezték, hogy az újraélesztés fontos készség, és kötelező oktatásnak kellene lennie az iskolákban.

My dad saved a life. We happen to be at IKEA Bangalore where someone had an attack and had no pulse. Dad worked on him for more than 10 mins and revived him. Lucky guy that a trained orthopedic surgeon was shopping in the next lane. Doctors are a blessing. Respect !!! pic.twitter.com/QXpXTMBOya