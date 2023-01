EU

Von der Leyen: Horvátország kemény munkájának eredménye a kettős csatlakozás

Horvátország csatlakozása az eurózónához és belépése a Schengen-övezetbe az ország kemény munkájának és elkötelezettségének bizonyítéka - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vasárnap a szlovén-horvát határ breganai átkelőhelyén, ahova Andrej Plenkovic horvát kormányfő, Natasa Pirc Musar szlovén elnök, az érintett országok külügyminiszterei, valamint Dubravka Suica európai bizottsági alelnök társaságában látogatott el a határellenőrzés megszűnése alkalmából.



Von der Leyen sajtóértekezletén elsősorban ezeknek az eseményeknek a fontosságát hangsúlyozta. Európa azon lesz, hogy megvédje a Schengen-övezetet, amely folyamatosan ki van téve próbatételeknek - tette hozzá.



A bizottság elnöke Zágrábnak címezve kifejtette: Schengen az elkötelezettség és a kölcsönös bizalom kérdése, "az övezeten belül egymásra vagyunk utalva, de tudjuk, hogy bízhatunk önökben és számíthatunk önökre".



Az euró a világ második legfontosabb valutája és az egyik legfontosabb európai vívmány, amely erősebbé teszi az európai országokat a világban - szögezte le.



Andrej Plenkovic kormányfő hangsúlyozta, hogy 2023. január 1-je olyan történelmi nap, amelyen megvalósultak Horvátország stratégiai politikai céljai. Rámutatott: Horvátország - amely egyedüli abban, hogy ugyanazon a napon csatlakozott az euróövezethez és a Schengen-zónához -, immár azon 15 európai ország közé tartozik, amely tagja ennek a két integrációs projektnek és a NATO-nak is.



Plenkovic köszönetet mondott a célok megvalósításáért dolgozó minisztereknek és a határt őrző rendőrségnek. Kijelentette: a rendőrség készen áll arra, hogy megvédje a több mint 1350 kilométer hosszú külső uniós, egyúttal schengeni határt. De Horvátország nem épít kerítést a határon, és tartja magát ehhez az elvhez - szögezte le.



A szlovén elnök örömének adott hangot Horvátország csatlakozási lépései miatt, hangsúlyozva, hogy Európa és a nyugat-balkáni országok számára az integráció az egyetlen járható út.



"Európa az otthonunk. Kötelességünk, hogy megvédjük és kényelmessé tegyük ezt az otthont" - mondta.



Kijelentette, hogy a történelem összekötni és elválasztani is képes az országokat, de ebben a térségben már túl sok volt az elválasztásból. "Üdvözlöm, hogy megint nincs határ Szlovénia és Horvátország között. Igazán nagyon örülök ennek" - fejezte be beszédét Natasa Pirc Musar.



Alig tízéves európai uniós tagság után lépett be most Horvátország a Schengen-övezetbe és az eurózónába. Ebből az alkalomból számos gratulációt kapott az Európai Unió tagjaitól.



Emmanuel Macron francia elnök azt írta közleményében: e két lépés jól szimbolizálja az európai projekt vitalitását. "Önökkel együtt az euróövezet még erősebben tudja majd védeni polgárait, és népszerűsíteni Európát a világban".

Roberta Metsola, az Európai Parlament (EP) elnöke a Twitteren köszöntötte Horvátország csatlakozását az eurózónához és a Schengen-övezethez. Gratulált a horvát miniszterelnöknek kormánya reformjaihoz és ahhoz, hogy ezek hozzásegítették Horvátországot az integrációhoz. Az Európai Parlament mindenkit szívesen lát, aki megfelel a csatlakozási feltételeknek - írta Metsola.



Az Európai Bizottság szintén a Twitteren köszöntötte Horvátországot, amely a 20. az eurót bevezető országok sorában. "Viszlát kuna, üdv euró!" - írta a testület, megjegyezve, hogy a közös európai pénz megkönnyíti az utazást és az üzleti tevékenységet is Horvátországban, valamint megerősíti az ország makrogazdasági stabilitását és ellenállóképességét.



Nagyszerűnek nevezte a horvát csatlakozást Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője, és gratulált Andrej Plenkovic kormányfőnek, valamint minden horvát állampolgárnak. "Egy erősebb Horvátország erősebb Európát jelent, és minden polgár érdekét" - írta.