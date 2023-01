Barátság

Nem fog meglepődni, kinek kívánt boldog új évet Putyin és kinek nem

Hszi Csin-ping kínai elnök újévi üdvözletet küldött orosz kollégájának, Vlagyimir Putyinnak - jelentette a kínai állami televízió. A Hszihez intézett táviratában az orosz államfő viszont bizakodását fejezte ki, hogy 2023-ban tovább erősödik a Peking és Moszkva közötti együttműködés.



A kínai televízió jelentése szerint "Hszi Csin-ping kínai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök december 31-én gratuláló táviratot váltott az újév alkalmából".



Pénteken a két államfő videokapcsolaton keresztül beszélt egymással, és Putyin meghívta "kedves barátját", hogy 2023 tavaszán látogasson el Moszkvába.



Az orosz elnök a világ számos más vezetőjének is üzent.



A Kreml honlapja szerint a balti államok, Ukrajna, Moldova és Grúzia kivételével valamennyi volt szovjet köztársaság elnökének és miniszterelnökének gratulált.



Délkelet-Ázsiában a Vietnami Kommunista Párt főtitkára, Nguyen Phu Trọng és Nguyen Xuan Phuc elnök kapott táviratot Putyintól.



Az orosz elnök gratulált Narendra Modi indiai miniszterelnöknek és Droupadi Murmu elnöknek is.



Putyin több európai vezetőnek, köztük az EU-tag Magyarország miniszterelnökének is gratulált. Az orosz államfő Orbán Viktornak küldött táviratában úgy fogalmazott, hogy "a bonyolult nemzetközi környezet ellenére" Moszkva és Budapest kapcsolatai továbbra is pozitív dinamikát mutatnak.



Aleksandar Vučić szerb elnökhöz fordulva Putyin reményét fejezte ki, hogy a két ország tovább fejleszti a kétoldalú kapcsolatokat "Oroszország és Szerbia testvéri népeinek javára".



Putyin emellett gratulált Gerhard Schröder volt német kancellárnak és Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnöknek, akikkel régóta személyes barátságot ápol.



Arra a kérdésre, hogy az orosz elnök küld-e üzenetet a hivatalban lévő nyugati vezetőknek, például Joe Biden amerikai elnöknek, Emmanuel Macron francia elnöknek vagy Olaf Scholz német kancellárnak, a Kreml szóvivője pénteken nemmel válaszolt.



"Gyakorlatilag nem tartunk velük semmilyen kapcsolatot" - magyarázta Dmitrij Peszkov az említett vezetők Oroszországgal szembeni "ellenséges cselekedeteire" hivatkozva.



Eközben a Közel-Keleten és Nyugat-Ázsiában Putyin gratulációi Bashar Assad szíriai elnöknek és Recep Tayyip Erdogan török elnöknek szóltak.



Az orosz államfő Brazília, Bolívia, Kuba, Venezuela és Nicaragua vezetőinek is üzent.