Koronavírus-járvány

A brit kormány negatív teszthez köti a Kínából érkezők angliai beutazását

Negatív koronavírus-teszt felmutatását írja elő a jövő héttől a brit kormány a Kínából Angliába utazóknak.



Steve Barclay brit egészségügyi miniszter szombati nyilatkozatában kiegyensúlyozott, elővigyázatossági jellegű és átmeneti intézkedésnek nevezte a döntést.



A tárca ismertetése szerint január 5-től a Kínából közvetlen repülőjáratokkal Angliába érkezőknek indulásuk előtt kell elvégeztetniük a koronavírus-szűrést, és a leletet beszállás előtt fel kell mutatniuk.



A tesztelési előírás csak a Kínából közvetlenül angliai repülőterekre érkező utasokra vonatkozik. Az Egyesült Királyság többi országába - Skóciába, Walesbe és Észak-Írországba - nem közlekednek közvetlen repülőjáratok Kínából, de a brit kormány szombaton közölte: tárgyal a helyi kormányzatokkal annak elérése végett, hogy a Kínából érkezők tesztelési kötelezettsége az egész országra kiterjedjen.



Kínában december elején, röviddel a szigorú rendszabályok elleni tüntetések után jórészt feloldották a koronavírus-járvány megfékezésére elrendelt járványügyi korlátozásokat. Több városban ismét kinyithattak az éttermek, a bevásárlóközpontok és az iskolák, és számos térségben felhagytak az addig kötelező tömeges tesztelésekkel is.



A fertőződések száma azóta egybehangzó értesülések szerint gyorsan emelkedik, bár a hivatalos és a külföldi szakértők, sajtóorgánumok által idézett adatok között óriási a különbség.

A Financial Times című londoni üzleti napilap karácsonyi kiadásában kiemelte, hogy a kínai országos közegészségügyi bizottság hivatalosan közzétett nyilvános adatai szerint csak 62 592 koronavírus-fertőződés történt december első három hetében. A brit lap azonban a kínai hatóságok nem nyilvános becsléseit ismerő forrásait idézve azt írta, hogy valójában 250 millió ember, a teljes kínai lakosság 18 százaléka lehetett koronavírus-fertőzött december első húsz napjában.



A BBC brit közszolgálati médiatársaság szombati helyzetértékelése szerint a kínai hatóságok naponta ötezer új koronavírus-fertőződéses esetről számolnak be, külföldi szakértők azonban úgy tartják, hogy a tényleges napi fertőződési esetszám közelebb járhat az egymillióhoz.



A kínai kormány azonban bejelentette, hogy január 8-tól feloldja a külföldi utazási korlátozásokat.



Nagy-Britannia mellett több más ország - köztük az Egyesült Államok, Franciaország, India, Izrael, Spanyolország és Dél-Korea - is tesztelési kötelezettséget vezetett be a Kínából beutazókra.



Brit szakértők szerint ugyanakkor a teszteléshez kötött beutazási feltétel aligha lesz hatékony megelőzési módszer.



Sir Andrew Pollard, a brit kormány számára oltásügyi ajánlásokat kidolgozó független tanácsadó bizottság (JCVI) elnöke a BBC-nek nyilatkozva szombaton valószínűtlennek nevezte, hogy az új korlátozásokkal távol lehet tartani Nagy-Britanniától az esetleges új koronavírus-variánsokat.



Pollard professzor - aki az Oxfordi Egyetem vakcinafejlesztő részlegének vezetőjeként az egyetem és az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár koronavírus-vakcinájának kifejlesztését is irányította - kijelentette: a korábbi utazási tilalmak sem akadályozták meg a vírust abban, hogy "körbeutazza a világot".