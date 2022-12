Háború

Putyin első helyettesévé nevezte ki Medvegyevet a hadiipari bizottságban

A politikust Putyin, aki az orosz nemzetbiztonsági bizottság elnöke is, 2020. január 15-től a saját helyettesének nevezte ki a testület élén. 2022.12.31 03:33 MTI

Új, első elnökhelyettesi tisztséget hozott létre Vlagyimir Putyin elnök az orosz hadiipari bizottságban, amelyre Dmitrij Medvegyevet, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettesét nevezte ki.



Az erről szóló rendeletet, amely aláírásának napján lépett hatályba, hétfőn tették közzé a jogi portálon. Putyin Alekszandr Kurenkovot, a rendkívüli helyzetek minisztériumának vezetőjét is kooptáltatta a hadiipari bizottság tagjai közé.



Dmitrij Medvegyev egy ciklus erejéig, 2008. május 7. és 2012. május 7. között Oroszország elnöke volt, mivel az orosz alkotmány megtiltotta, hogy az államfő - adott esetben Vlagyimir Putyin - két mandátum letöltését követően újra jelöltethesse magát. Putyinnak az elnöki tisztségbe való visszatérése után Medvegyev 2012. május 8. és 2020. január 15. között a miniszterelnöki posztot töltötte be.



A politikust Putyin, aki az orosz nemzetbiztonsági bizottság elnöke is, 2020. január 15-től a saját helyettesének nevezte ki a testület élén.