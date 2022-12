Háború

Olaszország az EU-t sürgeti, hogy lépjen fel az amerikai törvény ellen - média

Giorgia Meloni miniszterelnök szerint a blokknak meg kell védenie a kulcsfontosságú iparágakat, mivel Washington aláássa a gazdasági versenyképességet.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök felszólította az Európai Uniót, hogy gazdaságilag függetlenebbé váljon egy új amerikai törvény nyomán, amely versenyhátrányba hozza a blokk gyártóit - jelentette csütörtökön a Bloomberg.



Meloni az év végi római sajtótájékoztatóján sürgette az EU-t, hogy építse ki saját ellátási láncait a kulcsfontosságú iparágak számára, válaszul az Egyesült Államok inflációcsökkentési törvényére (IRA), egy 360 milliárd dolláros költségvetési törvényre, amelyet Joe Biden elnök augusztusban írt alá a sajtó szerint. Meloni szerint a blokknak felül kell vizsgálnia a gyártóknak nyújtott állami támogatásokra vonatkozó szabályokat, és meg kell erősítenie az ellátási láncok felügyeletét olyan iparágak esetében, mint a számítógépes chipek, az autógyártók és az alternatív energiaforrások.



Az Egyesült Államok jogszabályai előírják az alternatív energia-infrastruktúra fokozását, valamint az ágazat gyártóinak szánt adókedvezményeket is, az elektromos járművek támogatását a hazai gyártású modellekre és akkumulátorokra hangsúlyozva. Az EU vezetői, köztük Emmanuel Macron francia elnök, bírálták a törvényt, és arra figyelmeztettek, hogy az „feldarabolhatja a Nyugatot”.



Meloni azzal érvelt, hogy az IRA diszkriminálja az európai vállalatokat. Giancarlo Giorgetti olasz gazdasági miniszter a hónap elején arra figyelmeztetett, hogy egyes vállalatok már most fontolgatják a gyárak áthelyezését az Egyesült Államokba, ami "katasztrófa" lenne.



Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ebben a hónapban azt javasolta, hogy az EU-nak úgy kellene reagálnia az IRA-ra, hogy támogatást nyújt a rászoruló vállalatoknak, és nagyobb mozgásteret ad a tagállamoknak, hogy saját gyártóikba fektessenek be. A vita egy olyan időszakban jött, amikor az európai gazdaságokat már most is aláássa az energiahiány és az ukrajnai válság miatt Oroszország ellen az Egyesült Államok által vezetett szankciók egyéb hatásai.



Vlagyimir Putyin orosz elnök december elején úgy kommentálta az ügyet, hogy "napjainkban az EU fő partnere, az USA olyan politikát folytat, amely közvetlenül Európa iparának felszámolásához vezet".



Meloni újságíróknak elmondta, hogy találkozót fog keresni a kaliforniai székhelyű Intel chipgyártó cég képviselőivel, hogy megvitassák egy új olaszországi üzem létrehozásának lehetséges ösztönzőit, amit "rendkívül stratégiai jelentőségűnek" tart.