Magyarság

Kelemen Hunor: bőven egymillió felett van a romániai magyarság

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke szerint bőven egymillió felett van a romániai magyarság, hiszen majdnem két és fél millió állampolgár nem vallotta be nemzetiségét a romániai népszámláláson, és közöttük biztosan olyan arányban vannak a magyarok, mint akik nyilatkoztak a nemzetiségükről, ezért szerinte nincs szó 250 ezres fogyásról.



A politikus pénteken a Maszol.ro erdélyi hírportálnak nyilatkozott a romániai népszámlálási eredményekről, amelyeknek az előzetes adatait pénteken tette közzé a román országos statisztikai intézet. Eszerint 1 000 2200 személy vallotta magát magyar nemzetiségűnek, így a magyar kisebbség a lakosság 6 százalékát teszi ki azok körében, akik válaszoltak erre a kérdésre. A legutóbbi, 2011-es cenzuson 1 227 623 személy nyilatkozott ugyanígy.



Az RMDSZ elnöke szerint az látszik, hogy összességében nagy népességfogyás látható, amely arányaiban nagyjából ugyanúgy érinti a romániai magyar és a román közösséget is, és - mint mondta - ez a fogyás 32 éve tart. Szerinte az előzetes adatok reális helyzetképet mutatnak a romániai magyarságról.



"Egymillió fő felett vagyunk, és nincs szó mintegy 250 ezres fogyásról, ugyanis van majdnem 2 és fél millió olyan polgár, aki a nemzetiségét nem vallotta be, és közöttük biztosan olyan arányban vannak magyarok is, mint akik bevallották nemzetiségüket, tehát ilyen értelemben a nagy számok törvénye itt is érvényesül. Szerintem bőven egymillió fölött vagyunk" - jelentette ki Kelemen Hunor.



Az RMDSZ elnöke szerint "semmi ok az ünneplésre, de a pánikra sem". Nyomatékosította: "ez a közösség Erdélyben akar élni, itt képzeli el a jövőjét, egy erős közösség, és képes megmaradni. Nekik biztosítani kell a megmaradáshoz szükséges feltételeket, beleértve az identitásmegőrzés intézményi kereteit" - mondta.



"Nem gondolom, hogy az előzetes adatok alapján pesszimista hangot kellene megütni, de azt sem, hogy ünnepelnünk kellene, hanem reálisan kell néznünk a helyzetünket és erre kell jövőt építenünk, erre a több mint egymillió emberre, aki Erdélyben él" - mondta az RMDSZ elnöke. Rávilágított: érdemes megnézni a népesség korfáját is, mert látszik, hogy a teljes romániai lakosság elöregedőben van, és nyilván ez érvényes a romániai magyar közösségre is.



Felidézte: az RMDSZ azért hirdette meg a családpolitikáját, mert az éves statisztikai adatkból is látszott, hogy szükség van olyan hosszú távú közpolitikára, amely javítani tudja a demográfiai mutatókat, segít a gyermekvállalásban, és segít a fiatal családoknak a megkapaszkodásban - mondta az RMDSZ elnöke, akit a Maszol.ro hírportál idézett.



Kelemen Hunor köszönetet mondott a romániai magyaroknak, akik büszkén kiálltak magyarságuk mellett, és mindazoknak, akik megszervezték, vagy valamilyen formában segítették a népszámlálás lebonyolítását.