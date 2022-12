Vatikán

Vatikáni szóvivő: súlyos, de stabil XVI. Benedek állapota

A nyugalmazott pápa éber, állapota stabil - hangoztatta Matteo Bruni szentszéki szóvivő a XVI. Benedekről kiadott közleményben csütörtökön.



A vatikáni nyilatkozat szerint a nyugalmazott pápa jól pihent az éjszaka, gondolkodása tiszta és teljesen éber.



Állapota továbbra is súlyos, de a helyzet jelenleg stabil - hangsúlyozta a szentszéki szóvivő.



Hozzátette, Ferenc pápa továbbra is imára szólítja fel a hívőket, hogy a nehéz órákban XVI. Benedek mellett legyenek.



XVI. Benedekért mutatnak be misét a "kis Vatikánnak" tartott római lateráni Szent János-bazilikában pénteken.