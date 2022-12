Konfliktus

Házi őrizetbe kerülhet a letartóztatott koszovói szerb rendőr

Házi őrizetbe kerülhet az a volt koszovói szerb rendőr, akinek őrizetbe vétele tiltakozáshullámot váltott ki a szerb kisebbség körében.



Mirlinda Gashi, az ügyben illetékes pristinai bíróság szóvivője a sajtónak elmondta: az ügyészség kérésének megfelelően a bíróság jóváhagyta a fogva tartás enyhítését. Azt nem közölte, hogy az érintett pontosan mikor hagyhatja el a rendőrségi fogdát.



Dejan Panticot december 10-én tartóztatták le, mert rátámadt egy szolgálatban lévő rendőrre. Pantic egyike volt annak a sok koszovói szerbnek, akik távoztak a rendőrségtől és más koszovói intézményektől, miután a pristinai vezetés bejelentette: a törvény erejével fogja kikényszeríteni, hogy a szerb kisebbség tagjai koszovóira cseréljék járműveik szerbiai rendszámtábláját, amelyet még a tartomány függetlenné válása előtt a szerb hatóságok bocsátottak ki.



A volt rendőr letartóztatása után a koszovói szerb kisebbség tagjai heves tiltakozó akciókba kezdtek Pantic szabadon engedését követelve, és a rendszámtáblacsere múlt heti, ismételt hatósági bejelentése óta több mint tíz alkalommal torlaszoltak el autóutakat, blokkolva a Koszovó és Szerbia közötti járműforgalmat.



Albin Kurti koszovói miniszterelnök a bírósági döntést kommentálva a sajtónak azt mondta: "különösnek" találja, hogy egy terrorizmussal vádolt személy büntetésén enyhítettek.



Észak-Koszovóban mintegy 50 ezer szerb él, akik nem ismerik el a pristinai kormányt, és továbbra is Belgrádot tartják fővárosuknak. A szerb kormány további két szerb aktivista szabadon bocsátását is követeli, valamint azt, hogy a koszovói rendőrség ne lépjen be a szerbek lakta területekre és ne intézkedjen ott.



Koszovó arra kérte a térségben állomásozó mintegy négyezer fős, NATO-vezetés alatt álló békefenntartó erőt, hogy távolítsa el a szerbek által kihelyezett úttorlaszokat, sejtetve, hogy ha ez nem történik meg, akkor a koszovói hatóságok intézkednek hamarosan.