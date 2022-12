Koronavírus-járvány

A karácsonyra Olaszországba érkező kínai turisták több mint felének pozitív lett a vírustesztje a milánói repülőtéren

A Kínából a karácsonyi ünnepekre Olaszországba érkező utasok több mint fele pozitívnak bizonyult a Covid-teszten a Malpensa milánói repülőtéren - jelentette be Guido Bertolaso lombardiai tartományi jóléti felelős szerdán. Az egészségügyi tárca a Kínából érkezők kötelező tesztelését mérlegeli.



Az illetékes példaként említette a Pekingből december 26-án kora este érkezett járatot, amelynek százhúsz utasából hatvankettőnek a tesztje lett pozitív.



A távol-keleti országból érkező turistákat december 24. óta tesztelik: elsősorban azokat, akik a Peking és Milánó közötti járatokkal érkeznek.



Az ellenőrzés egyelőre önkéntes, de "nagyon ajánlott". Az antigén teszt húsz euróba kerül, míg a molekuláris diagnosztikai teszt kilencvenbe.



Guido Bertolaso hangoztatta, hogy a költség ellenére az utasok nem vonták ki magukat a tesztelés alól. Megjegyezte, hogy az érkezők, beleértve a pozitívnak bizonyultakat, valamennyien tünetmentesek voltak.



Guido Bertolaso, aki korábban a polgári védelem vezetője volt, novembertől dolgozik Lombardia jóléti tanácsosaként. A tízmillió lakosú északnyugat-olaszországi tartomány az első volt Európában, ahol 2020 februárban a Sars-Cov-2 vírus jelenlétét azonosították.



Lombardia volt az első régió, melyben kezdetben egytucatnyi önkormányzatot karantén alá helyeztek, majd az egész régiót lezárták.



Guido Bertolaso hangoztatta, hogy a tesztek laboratóriumi vizsgálata csütörtökre készül el: az eredmény alapján tudják biztosan megmondani, hogy a Kínából érkezők az új koronavírus már ismert variánsait hordozzák, melyekkel szemben az eddigi vakcinák hatékonyan védenek, vagy "újabb ismeretlen mutációkkal állunk szemben".



Utóbbi esetében Bertolaso szerint az olasz egészségügyi tárca feladata lesz a megfelelő óvintézkedések bevezetése.



A római Spallanzani járványkórház közleményben sürgetett európai szintű intézkedéseket az új vírusvariánsok azonosítására és megfékezésére. A kórház megoldásként előzetes karantént szorgalmazott a Kínából érkező utasok számára.



Orazio Schillaci egészségügyi miniszter kiemelt figyelemmel követi a helyzetet - közölte a minisztérium.



A tárca hozzátette: mérlegelés alatt van a Kínából érkező összes utas kötelező tesztelésének újból bevezetése, amit a tárca az Európai Unió tagállamaival is egyeztetni kíván.



2020 óta több mint 25 millió olasz betegedett meg, és több mint 184 ezren meghaltak a betegségben és szövődményeiben.



A lakosság több mint 88 százaléka három adag vakcinát vett fel, több mint 38 százalék negyedik oltásban is részesült.